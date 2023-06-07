Kanada GP, orman yangınları nedeniyle tehlike altında!

Kanada'nın güneydoğusunda yer alan Quebec eyaleti, sene başından beri devam eden, geçen hafta sonundan bu yana ise eyalet geneline yayılacak kadar ciddileşen bir orman yangını felaketiyle karşı karşıya!

An itibariyle eyalet genelinde kaydedilmiş yangın sayısı tam 154 ve bu sayı git gide artıyor.

Eyaletin başkenti ve en büyük şehri olan Montreal'e henüz yangın ulaşmadı, ancak bölgedeki hava kalitesi ciddi anlamda düşmüş vaziyette, bu durumun sağlık sorunlarına yol açabileceği öngörülüyor.

Dahası, yangınların bizzat Formula 1'i etkileyeceği de konuşulmakta, nitekim Kanada GP'si sadece 1.5 hafta sonra ve Gilles Villeneuve pisti Montreal'de yer alıyor!

F1 böyle durumlarda yerel yönetimlerle ortaklaşa hareket etmekten ve gerekirse yarışı iptal etmekten çekinmiyor, dolayısıyla eğer ki felaketin boyutu büyüyecek olursa sert önlemlerle karşılaşabiliriz.

İspanyol basınına göre bu sert önlemler yarış iptaline kadar varabilir, hatta El Pais'e göre bu seçenek şimdiden masaya yatırılmış vaziyette!

Olası bir iptal, bu sezon iptal edilen yarış sayısını üçe çıkaracak: sezon başlamadan önce COVID-19 önlemlerinin devamı nedeniyle takvimden düşen Çin GP'si ve Emilia-Romagna bölgesini kasıp kavuran sel felaketi nedeniyle iptal edilen Emilia-Romagna GP'si.

F1 yönetimi, CEO Stefano Domenicali'nin de memleketi olan bölgede gerçekleşen sel felaketinin ardından bir bağış kampanyası başlatmış ve bölge halkına desteğini sunmaya çalışmıştı.