Marko: "Max Verstappen'i yenemezsiniz"

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandığından beri çok daha olgun bir pilot olarak karşımıza çıkan Max Verstappen, pilotaj olarak da farklı bir seviyeye yükselmiş gibi duruyor.

İspanya GP'sinde üç antrenman seansının tamamını lider tamamlayan, yarım saniye farkla pole pozisyonuna ulaşan, yarışta da tüm turları lider giderek kazanan Verstappen, üstüne bir de yarışın en hızlı turunu atarak grand chelem yaptı.

Pilotunun mükemmel hafta sonunu yorumlayan Helmut Marko'ya göre şu anda Verstappen'i yenebilecek kimse yok.

OE24'e konuşan Marko, "Max'in eski lastiklerle en hızlı turu nasıl attığını gördünüz."

"Dedikleri gibi, kendisi şu anda başka bir gezegenden gibi sürüyor. Sayesinde daha önce asla olmadığımız kadar üstünüz."

"Karşınızda Max Verstappen, onu yenemezsiniz."

"Pist limitlerini aştığı için aldığı uyarıdan da anlaşılacağı üzere, her zaman limitleri zorluyor. Büyük bir pilot olmak da bunu gerektirir." dedi.