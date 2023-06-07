Horner: "Mercedes yaptığı güncellemelere rağmen farkı kapatamıyor"

Sezona hayal kırıklığıyla başlayan ve henüz ilk yarışın ardından sıfır sidepod konseptini çöpe atan Mercedes, 2.5 aylık çalışmanın ardından Monako GP'sinde güncellenmiş taban, sidepod ve ön süspansiyona sahip bir araçla geldi. Sosyal medyada "W14B" olarak yorumlanan aracın iyiye işaret olduğunu söyleyebiliriz, nitekim takım İspanya'da çok iyi bir yarış çıkarttı ve Lewis Hamilton ile iki, George Russell ile üçüncülüğe ulaşarak bu sezon ilk kez çifte podyum görmeyi başardı. Takımın yeni hedefi elbette Red Bull'u yakalamak, ancak Christian Horner'a göre tüm güncellemelere rağmen fark sezon başına göre hiç azalmamış vaziyette! RacingNews365'e konuşan Horner, "Elbette bir adım attılar, neredeyse 'B versiyon' diyebileceğimiz bir araca sahipler." "Bunun için büyük ihtimalle gelişim bütçelerinin büyük kısmını harcadıkları ortada, ancak günün sonunda farka baktığımızda Bahreyn'e oranla bir değişiklik yok." "Gördüğüm tek şey, arkamızdaki takımların sürekli değiştiği: Monako'da Fernando Alonso, İspanya'da Mercedes! Diğer yarışlarda işlerin nasıl ilerleyeceğini görmek ilginç olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull şu an epey iyi bir konumda olabilir, ancak hem geçen yılki şampiyonluktan ötürü rüzgar tüneli kısıtlamasına tabi olmaları, hem de bütçe sınırı ihlali nedeniyle aldıkları "rüzgar tüneli süresinde %10 daha kısıntı" cezası onları bir noktada etkileyecek.

Takımın bu konuda verimliliği esas alarak ilerlediğini söyleyen Horner, "Rüzgar tüneli süremizi stratejik olarak kullanıyoruz çünkü bu yıl ve gelecek yıl arasında bir denge kurmak zorundayız."

"Ekip verimliliği de koruyarak inanılmaz bir iş ortaya koyuyor, Bahreyn'den bu yana aracı çok ince bir şekilde geliştirdik."

"Diğerlerinin de önemli geliştirmeler yaptığını gördük, ancak fark Bahreyn'dekine göre azalmış değil!"

"Bu durum, şu anda olağanüstü bir iş çıkaran Milton Keynes'teki herkes için son derece cesaret verici." dedi.