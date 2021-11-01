Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"

Ekleyen:

Eski yarış pilotu Allard Kalff, Max Verstappen'in Amerika Grand Prix'sindeki zaferinin, kariyerinin bugüne kadarki en iyi galibiyeti olduğunu düşünüyor.

Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"

Hollandalı pilot, Circuit of The Americas'ta düzenlenen yarışta büyük bir çaba ortaya koydu ve Lewis Hamilton'ın önünde zafere ulaşarak, şampiyonadaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Her iki pit stopunu da daha sonra yaptığı için Hamilton, son kısımda çok daha yeni lastiklere sahipti ve Verstappen'i hızla yakaladı. Ancak Red Bull pilotu kritik anlarda biraz daha hız bulabildi ve Hamilton'ı arkada tutmayı başardı.

Bu Verstappen'in kariyerinin 18. galibiyetiydi ve Kalff, bunun şimdiye kadarkinin en iyisi olduğunu düşünüyor.

Kalff, Motorsport.tv'de Will Buxton'a, "Yarıştan sonra Jos'a [Verstappen] bunun şimdiye kadarki en iyi galibiyet olduğunu yazdığım bir mesaj gönderdim. Her şeye sahipti."

"Başlangıç iyi değildi ama stratejide agresifti, baskı altındayken harikaydı. Hiç hata yapmadı. Bence bu onun en iyi yarışıydı ve kazandı."

"Bana kalırsa en iyi galibiyetiydi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu sezon Verstappen'in çok az hata yaptığı, performans açısından tartışmasız en iyi sezonu oldu.

Geçmişte ise aynı şey söylenemezdi. 24 yaşındaki genç bir zamanlar, çok agresif olduğu için kaza yapmasıyla ünlenmişti.

Kalff, sürüş yeteneğinin geliştiğini düşünmüyor, bunun yerine yaşla birlikte biraz olgunlaştığını ve daha da önemlisi ne zaman atak yapmaması gerektiğini bildiğini düşünüyor.

"Biraz daha olgun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Toro Rosso ya da Red Bull'daki ilk yılına kıyasla. Ne zaman atak yapacağını ya da ne zaman ikinciliği kabul etmesi gerektiğini daha iyi anlıyor. Her zaman iyiydi ama biz bunu her zaman göremiyorduk.”

"Geçişleri muhteşemdi her zaman atak yaptı. Bu zamana kadar nelere sahip olduğunu bilmiyorduk ve çok fazla şey varmış. Starttan sonra kendini nasıl konumlandığı, ne zaman hücum ve ne zaman savunma yaptığı her zaman tam yerindeydi."

"%2 veya 3'lük bir olgunluk göstermiş olabilir."

Aynı şeyin Lewis Hamilton ve Ayrton Senna gibi isimlere de olduğunu, bunun kendilerini kanıtlamalarını ve sonuç olarak daha iyi performans göstermelerini sağladığını söylüyor.

Kalff, "Bunu Lewis'te, Ayrton'da gördünüz: artık kendilerini kanıtlamak zorunda olmadıklarını bildikleri bir nokta var. Sonra daha iyi bir sürücü oluyorlar."

"Ayrton, Michael Schumacher ve hatta Sebastian Vettel için de durum böyleydi. Hızlı bir F1 sürücüsü olduklarını kanıtlamak zorunda olmadıklarını anladıklarında yüzde on daha iyi olacaklar."

"O zaman gerçekten bir şampiyon adayı oluyorlar.” diye ekledi.

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"
Önceki haber

Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış
Formula 1

Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış

Dört DRS bölgesine sahip olması planlanan Melbourne, sprint yarışı düzenleyebilir
Formula 1

Dört DRS bölgesine sahip olması planlanan Melbourne, sprint yarışı düzenleyebilir

Grosjean: "Vettel, kazadan sonra sabah 6'da beni görmeye geldi"
Formula 1

Grosjean: "Vettel, kazadan sonra sabah 6'da beni görmeye geldi"

Son Haberler

Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"
Formula 1 Formula 1

Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"

Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"

Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Alonso hâlâ şampiyonluk savaşı verebilecek seviyede"

Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış
Formula 1 Formula 1

Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.