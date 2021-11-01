Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"

Hollandalı pilot, Circuit of The Americas'ta düzenlenen yarışta büyük bir çaba ortaya koydu ve Lewis Hamilton'ın önünde zafere ulaşarak, şampiyonadaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Her iki pit stopunu da daha sonra yaptığı için Hamilton, son kısımda çok daha yeni lastiklere sahipti ve Verstappen'i hızla yakaladı. Ancak Red Bull pilotu kritik anlarda biraz daha hız bulabildi ve Hamilton'ı arkada tutmayı başardı.

Bu Verstappen'in kariyerinin 18. galibiyetiydi ve Kalff, bunun şimdiye kadarkinin en iyisi olduğunu düşünüyor.

Kalff, Motorsport.tv'de Will Buxton'a, "Yarıştan sonra Jos'a [Verstappen] bunun şimdiye kadarki en iyi galibiyet olduğunu yazdığım bir mesaj gönderdim. Her şeye sahipti."

"Başlangıç iyi değildi ama stratejide agresifti, baskı altındayken harikaydı. Hiç hata yapmadı. Bence bu onun en iyi yarışıydı ve kazandı."

"Bana kalırsa en iyi galibiyetiydi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Bu sezon Verstappen'in çok az hata yaptığı, performans açısından tartışmasız en iyi sezonu oldu.

Geçmişte ise aynı şey söylenemezdi. 24 yaşındaki genç bir zamanlar, çok agresif olduğu için kaza yapmasıyla ünlenmişti.

Kalff, sürüş yeteneğinin geliştiğini düşünmüyor, bunun yerine yaşla birlikte biraz olgunlaştığını ve daha da önemlisi ne zaman atak yapmaması gerektiğini bildiğini düşünüyor.

"Biraz daha olgun olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Toro Rosso ya da Red Bull'daki ilk yılına kıyasla. Ne zaman atak yapacağını ya da ne zaman ikinciliği kabul etmesi gerektiğini daha iyi anlıyor. Her zaman iyiydi ama biz bunu her zaman göremiyorduk.”

"Geçişleri muhteşemdi her zaman atak yaptı. Bu zamana kadar nelere sahip olduğunu bilmiyorduk ve çok fazla şey varmış. Starttan sonra kendini nasıl konumlandığı, ne zaman hücum ve ne zaman savunma yaptığı her zaman tam yerindeydi."

"%2 veya 3'lük bir olgunluk göstermiş olabilir."

Aynı şeyin Lewis Hamilton ve Ayrton Senna gibi isimlere de olduğunu, bunun kendilerini kanıtlamalarını ve sonuç olarak daha iyi performans göstermelerini sağladığını söylüyor.

Kalff, "Bunu Lewis'te, Ayrton'da gördünüz: artık kendilerini kanıtlamak zorunda olmadıklarını bildikleri bir nokta var. Sonra daha iyi bir sürücü oluyorlar."

"Ayrton, Michael Schumacher ve hatta Sebastian Vettel için de durum böyleydi. Hızlı bir F1 sürücüsü olduklarını kanıtlamak zorunda olmadıklarını anladıklarında yüzde on daha iyi olacaklar."

"O zaman gerçekten bir şampiyon adayı oluyorlar.” diye ekledi.