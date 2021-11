Kalff: "Amerika, Verstappen'in şimdiye kadarki en iyi zaferiydi"

Hollandalı pilot, Circuit of The Americas'ta düzenlenen yarışta büyük bir çaba ortaya koydu ve Lewis Hamilton'ın önünde zafere ulaşarak, şampiyonadaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Her iki pit stopunu da daha sonra yaptığı için Hamilton, son kısımda çok daha yeni lastiklere sahipti ve Verstappen'i hızla yakaladı. Ancak Red Bull pilotu kritik anlarda biraz daha hız bulabildi ve Hamilton'ı arkada tutmayı başardı.

Bu Verstappen'in kariyerinin 18. galibiyetiydi ve Kalff, bunun şimdiye kadarkinin en iyisi olduğunu düşünüyor.

Kalff, Motorsport.tv'de Will Buxton'a, "Yarıştan sonra Jos'a [Verstappen] bunun şimdiye kadarki en iyi galibiyet olduğunu yazdığım bir mesaj gönderdim. Her şeye sahipti."

"Başlangıç iyi değildi ama stratejide agresifti, baskı altındayken harikaydı. Hiç hata yapmadı. Bence bu onun en iyi yarışıydı ve kazandı."

"Bana kalırsa en iyi galibiyetiydi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images