Wolff: "Russell, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip"

Uzun yıllardır Mercedes'in gelişim programında yer alan ve Williams'ta mücadele eden Russell, sonunda ana takımda yarışma fırsatı yakalayacak.

Valtteri Bottas ile yollarını ayıracak olan Mercedes, 2022'de George Russell'ın Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacağını duyurdu.

Russell, hem Williams'ta yaptıkları hem de geçen sene Hamilton'ın COVID olduğu dönemde Mercedes'te çıkardığı tek yarışta yaptıklarıyla gridin en yetenekli isimlerinden olduğunu kanıtladı.

Russell, Mercedes'e geçmesiyle artık gridin ön sıralarında neler yapabileceğini gösterecek.

Wolff, "Aşırı heyecanlı değilim çünkü o üst düzey bir araçta koltuğu hak ettiğini kanıtladı. Şimdi onun Mercedes'teki ortama düzgün bir şekilde adapte olmasını sağlamalıyız. Burada daha fazla baskı var ve en büyük rekorlara sahip inanılmaz bir takım arkadaşı olacak. Onu doğru bir şekilde takıma adapte etmek, doğru bir şekilde kalibre etmek önemli."

"Geçmişte bunun başarısız olduğunu gördüğümüz durumlar oldu. Lewis, böyle bir birlikteliğin tam olarak nereye gideceğini anlamayan bir takımda olmuştu. Biz bu duruma biraz daha iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Ancak yine de o, gelecekte dünya şampiyonu olmak için gerekli tutkuya sahip. Lewis de bir başka şampiyonluk kazanacak tutkuya. Bu yüzden kalibrasyon önemli." dedi.

Wolff, geçmişte Hamilton ile Nico Rosberg arasındaki gerginliği kontrol etme konusunda zaman zaman pek iyi iş çıkaramamıştı.

Durumu nasıl idare edeceği sorulduğunda Wolff, "Diğer ismin görüşüne ve tutkusuna da saygı duymalısınız. Biz mümkün olan en iyi işi çıkarma, takım arkadaşını çok fazla zorlama, erkenden yarışlar ve şampiyonluklar kazanma tutkusu olmayan birisini aracımıza oturtmuyoruz."

"Bu açık bir şey, bu yüzden onun bakış açısına göre de bakıyorum. Bunun takım dinamikleri, takımdaki momentumu koruma açısından ne anlama geldiğini onunla konuşmaya çalışacağım. O çok zeki birisi. Bunu anlayacaktır."

"O, ilk 3'te olursa ve elindeki paketle galibiyet mücadelesi verirse memnun oluruz. Her zaman yukarılarda olma hırsımız var. Uzun vadede kazanmanın reçetesi budur. Geliştirebileceğimiz ve şampiyonluk mücadelesi verebileceğimiz bir araca sahip olursak, ondan tabii ki bunları bekleyeceğiz. Lewis ile aynı araca, aynı temele sahip olacak. Sıralamalarda o çok, çık hızlı. Bu yüzden onun iyi olacağından eminim." dedi.

Wolff ayrıca pilot kararında takım içerisindeki mühendislerinden Daimler'deki yönetim kuruluna dair herkesin etkisinin olduğunu söyledi.

Wolff, "Pilotlar hakkında karar grubundur. Açıkçası tüm mühendislerin söz hakkı var. Üst düzey mühendislerin söz hakkı var. Onlar çok değerli verilere sahipler. Veriler onların elinde."

"Ardından Daimler yönetim kurulu, Ola ve Markus'tan her zaman fikirlerini alıyorum. Her zaman onların düşüncelerini duymak istiyorum. Biraz geride duruyorlar, ardından bir araya geliyoruz ve neler yapacağımızı konuşuyoruz. Bu sene kararımızı böyle verdik." dedi.