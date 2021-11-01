F1, 2022'nin ilk kış testini canlı yayınlamamayı planlıyor

Formula 1, son yıllarda sezon öncesinde yapılan kış testlerini F1TV üzerinden canlı şekilde ekranlara getiriyordu ve bu sistem büyük beğeni toplamıştı.

Önümüzdeki yıl Formula 1 araçları tamamen değişecek. Padoktaki hemen hemen herkes, 2022'de kullanılmaya başlanacak olan araçların, Liberty'nin Silverstone'da tanıttığı araçtan önemli ölçüde daha iyi ve daha agresif görüneceğini belirtiyorlar.

Kısıtlayıcı kurallar, bazılarının korktuğu şekilde tekdüze bir tasarıma neden olmayacak.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Araçlar çeşitli açılardan farklı görünecek. Ayrıca takımlar arasında bireysel farklılıklar da göreceğimize eminim." dedi.

Kuralların buna izin verdiği düşünüldüğünde yeni araçlar arasındaki en büyük farkın burun tasarımı olacağı düşünülüyor.

Takımların tasarladığı araçların, Liberty tarafından gösterilene kıyasla daha agresif görüneceği söyleniyor. Böylece yeni araçlar beklenenden daha hızlı olmakla kalmayacak, aynı zamanda harika da görünecekler.

Bu sebeple taraftarlar, ilk testleri merakla bekliyorlar.

Yeni nesil araçların ilk kez 23-25 Şubat tarihleri arasında İspanya'daki Barselona pistinde yapılacak ilk kış testinde piste çıkarılması planlanıyor.

Auto Motor und Sport'a göre, taraftarların heyecanını ve basın ilgisini farklı şekilde kullanmak isteyen F1 yönetimi, ilk kış testini canlı şekilde yayınlamayı planlamıyor.

Bunun yerine akşam saatlerinde bir gün özeti yayınlayacaklar. Böylelikle basılı ve çevrimiçi basına destek verilecek.

İkinci test ise 11-13 Mart tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleşecek ve pist yönetimi, bu testin özel olmasını istiyor. İlk testin aksine ikinci test canlı yayınlanacak ve böylelikle bu teste olan ilgi artacak.

Sonuçta Barselona'da binlerce tur atılsaydı ve bunlar taraftarlar tarafından seyredilseydi, Bahreyn'in elinde gösterebileceği çok fazla şey olmazdı.

Bahreyn'in pazarlama anlamında değerli olan bu durum için finansal anlamda ödeme yapmaya hazır olduğu düşünülüyor.

F1 2022 car Fotoğraf: Formula 1