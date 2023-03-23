Jordan: "Red Bull, Perez'in kazanmasına izin vermek zorunda kaldı"

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Sergio Perez, Max Verstappen'in tahrik mili arızası yaşadığı sıralama turlarında pole pozisyonunu aldı ve pazar günü takım arkadaşının önünde galibiyete ulaştı.

Eski takım patronu Eddie Jordan, Sergio Perez'in Cidde'deki yarışı sadece kendisine izin verildiği için kazandığına inanıyor..

Jordan, "Normal şartlar altında Max Verstappen'in Suudi Grand Prix'sini kazanacağına hiç şüphe yok."

"Sanırım taraflar arasında, Sergio Perez'in pole pozisyonunu kazanması ve tüm yarış lider götürmesi halinde, yarışı kazanmasına izin veren bir anlaşma yapıldı."

"Perez'in kazanmasına izin vermeselerdi takım nasıl görünürdü bir düşünün. Checo'nun yerinde olsaydım Verstappen'in geçmesine izin vermezdim"

"Bence takım, Verstappen ikinci sıraya çıkarsa ve Perez o noktada birinciyse, onun kazanmasına izin vereceklerine önceden karar verdi."

"Verstappen'in tahrik milinden şikayet etmesine şaşırdım mı? Hayır. Bitime 15 tur kala tahrik milinde sorun yaşıyorsanız, o zaman mil kırılır. Mühendislerin Verstappen'e aracın iyi ve kontrol altında olduğunu söylediğini duydunuz, bence orada bir mesaj vardı."

"Belki perde arkasına bakmaya çalışıyorum ama bence o kural olmasaydı Verstappen yarışı kazanabilirdi." dedi.