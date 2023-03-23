Ferrari'den daha fazlasının geleceğini işaret eden kanat güncellemesi

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Ön kanadın üst planyasının dış kısmında ve kenar plakasıyla birleştiği yerde yapılan değişiklikler, bu sezon şu ana kadar bu bölgede ilerleme kaydetmiş bazı takımları gördüğümüz için tanıdık gelecektir.

Ferrari tarafından yapılan değişiklik bu aşamada, sadece üst planyanın ve kenar plakasının birleşiminde yapılan c şeklindeki bir kesik içeriyor. Bunun dışında takım, ağırlıklı olarak sezon öncesindeki ve Bahreyn'deki ilk yarıştaki aynı parçaları kullandı.

Güncel tasarım, kesiksiz olan tasarıma kıyasla hava akımını dışarı yönlendirme etkisini muhtemelen iyileştirse de, rakiplerin kendi çözümlerini tasarlarken harcadıkları çaba göz önüne alındığında, Ferrari'den sadece son kanatçıktan daha fazlasını içeren daha kapsamlı bir versiyon geleceği kesin diyebiliriz.

Ferrari SF-23 yeni taban kenarı Fotoğraf: Uncredited

Cidde için yeni bir taban tasarımı da tanıtıldı. Bu güncellemede ön tarafta bulunan oyuğun şekli değiştirilirken (mavi ok), arka tekerleğin ön kısmında taban, inceldiği yerden yukarı doğru kaldırıldı.

Ferrari yeni tasarımı Cuma günü test etti ancak bu çözümle Cidde'de yarışmamayı seçti. Bu tasarımın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı, takımın olası bir gelişim yolunu doğrulamak için gerçek dünya koşullarında test etmek istediği bir şey olup olmadığı henüz belli değil.

Takım Bahreyn'de, çift destek kollu daha yüksek yere basma gücü içeren arka kanada dönmeden önce daha düşük yere basma gücü üreten arka kanadını zaten test etmişti. Ancak yere basma ve sürükleme seviyelerini azaltmak için o kanada Suudi Arabistan'da geri dönüş yaptı.

Ferrari SF-23 arka kanat kıyaslaması, Alfa Romeo C42 iç resim Fotoğraf: Uncredited

Daha düşük yere basma gücü yapılandırması, yine DRS bölmesine bağlı olan bir kuğu boyunlu tek destek kolunu içeriyordu.

Tek sütuna karşı çift sütun konfigürasyonu, takımların uzun yıllardır birbirine karşı kullandığı çözümdür. Takımlar pist gereksinimlerine göre ağırlık, esneme veya aerodinamik açısından bu ikisinden birisine karar verirler.

Ferrari'nin durumunda bu arka kanat, sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olmak için başka küçük değişikliklere sahipti; ana planya kaşık şeklindeyken üst planyada da değişiklik vardı.

Alfa Romeo'nun geçen sezonki arka kanadında (iç resim) gördüğümüz çözüme benzer şekilde, üst planyanın kenar plakasına geçiş bölgesinde daha fazla kesik kullanıldı.

İlginç bir şekilde Ferrari, daha yüksek yere basma gücü üreten arka kanadında kullandığı namlu tarzı pivotları kullanmak yerine, Alfa Romeo'nun geçen sezon tanıttığı gözyaşı damlası şeklindeki kanat pivotlarını da kullandı.

Red Bull özellikle düzlük hızı açısından rakiplerine göre önemli bir avantaja sahipti. Ancak Suudi Arabistan'da bir adım daha ileri gitti, sadece arka kanatta değişiklikler yapmakla kalmadı, aynı zamanda sürtünmeyi daha da azaltmak için kiriş kanat bölümünde de düzenlemeler yaptı.

Arka kanattaki değişiklikler küçük gibi görünüyor ancak ana planyanın dış kısmındaki yüksekliği azaltılarak daha derin, kaşık şeklindeki orta bölüme geçiş yumuşatıldı.

Red Bull'un düzlükteki hız avantajı, takımın geçen sezon çeşitli yarışlarda başvurduğu bir yöntemle daha da artırıldı.

Bu uç kısmında ve üst planyada yapılan değişikliklerle birleştiğinde, Cidde pistinin gereksinimlerine uygun olarak yere basma gücü ve sürtünme seviyesinde azalma olmasını sağladı. Arka kanatta tek destek sütunu kullanılmasının dışında aynı şekilde tek parça kiriş kanadı kullanıldı.

Mercedes W14 arka kanat varyasyonları Fotoğraf: Uncredited

Mercedes, sezona güçlü bir şekilde başlayan Red Bull ile arasındaki farkı kapatabilmek için, şimdiden mevcut konseptinde ısrarcı olmadan genel olarak bir değişiklik yapması gerektiğini biliyor.

Ancak kısa vadede takım, elinde sahip olduğu tasarımdan daha fazla şey öğrenerek daha fazlasını almaya çalışmak zorunda. Takım Suudi Arabistan'da tam olarak bunu yaptı ve W14'te ince ayarları bulabilmek için hem mekanik hem de aerodinamik açıdan birçok şey denedi.

Griddeki çoğu takım gibi Mercedes, Cidde pistinin hızlı yapısıyla mücadele edebilmek adına yere basma gücü ve sürüklenme seviyesini azaltmak için arka kanada odaklandı.

Bu kapsamda üst planyanın mavi ok ile gösterilen üst kısmı kırpılırken bu bölüme Gurney kanatçığı eklendi.

Kanat tasarımlarında modülerliği geliştiren Mercedes, bu sayede pist gereksinimlerine ve denge durumuna göre farklı paneller kullanıyor. Takım Suudi Arabistan'da bu panelleri kullanarak arka kanadın üst kenar kısmında değişiklik yaptı.

Bu panel sayesinde üst kısımda farklı kesikler kullanılırken duruma göre, sürüklenme seviyesi azaltılmak istendiğinde kesiksiz panel kullanılıyor. Takım Cidde'de bunu yaptı ancak doğru dengeyi bulabilmek için aynı zamanda başka bir şeyden faydalandı.

Antrenmanlarda yeni ortası kesik üst planya tasarımını deneyen takım, sıralamalarda ve yarışta üst resmin, iç resminde kırmızı ok ile gösterilen tasarımı kullandı.

Aston Martin AMR23 arka kanadı Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin, Cidde'de düzlüklerde daha hızlı olabilmek için ön kanat, arka kanat ve kiriş kanadında değişiklik yaptı.

Gelişim kaynaklarının dikkatli bir şekilde kullanılması ve bütçe sınırının aşılmaması için, bu üç parçada yapılan modifikasyonlar küçük oldu. Yere basma gücü seviyesini düşürmek için ön ve arka kanatların sadece üst planyaları bir miktar kırpıldı.

Aynı şekilde kiriş kanadın gücü de, açıları azaltılarak Bahreyn'deki versiyona göre düşürüldü.