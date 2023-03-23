Ferrari 2024'te Red Bull tarzı sidepodlara geçiş yapmaya hazırlanıyor!

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Takım gelecek sene için böyle bir plan yapıyor ancak şu an için SF-23'ü daha iyi anlamaya, ondan daha fazla performans çıkarmaya odaklanmış durumda. Takımın mühendisleri, SF-23'ün pist üstünde neden rüzgar tünelinde görülen performansı veremediğini bulmaya çalışacak.

Ferrari için çöpe giden bir sezon mu olacak? Ferrari SF-23, bu seneki Cidde yarışında geçen seneki F1-75'e göre daha yavaştı. Takımın şampiyonluk mücadelesi vermeyi umduğu aracı, geçen seneki araçtan da geride kaldı.

Kırmızı araçta bir şeylerin yolunda gitmediği açık. Bahreyn'de podyum mücadelesi veren takım, Suudi Arabistan'da Mercedes'in de gerisine düşerek hayal kırıklığı yaşadı. Red Bull, sezona başladığı gücü korumaya devam ederken rakipleri onunla farkı kapatmaya çalışacak.

Nel 2024 la Ferrari si ispirerà all'aerodinamica della Red Bull RB19 Photo by: Uncredited

Geçen seneyi şampiyon olarak tamamlayan takım, kış boyunca herhangi bir büyük yenilikten bahsetmedi. Bunun yerine takım sahip olduğu parçaların gelişimini sürdürdü ve RB19 güçlü bir araç ortaya çıktı. Verstappen'in Suudi Arabistan'da yaşadığı tahrik mili sorununu saymazsak, Red Bull'un zayıf bir yanı yok gibi duruyor.

Red Bull şu anda herkesten çok daha hızlı görünüyor. Red Bull'a en yakın görünen takım olan Aston Martin bile 1 sn civarında daha yavaş. Sıralamalarda pole pozisyonunu kazanan Sergio Perez ile Ferrari ile ikinci olan Charles Leclerc arasında sadece 0.155 sn fark olduğunu göze alırsak, yarıştaki fark devasaydı.

Tek turla yarış kazanılmaz ancak Ferrari'nin takım patronu Frederic Vasseur, bir aracın sıralamalarda çok hızlı olup yarışta çok geride kalmasının normal olmadığını söylerken haklıydı. Bu yüzden Maranello ekibi, SF-23'ü geliştirmeye devam etme kararı aldı. İlk iki yarışta kötü iş çıkarmak, gelişimi durdurarak gelecek seneye odaklanmak için erken duruyor.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Ferrari

Takım gelecek seneki aracında sidepod üstündeki küvet şeklindeki oyuklu tasarımdan vazgeçerek Red Bull tarzı sidepod yapısı ile şasi üstündeki yüksek basınçlı hava akımını tabana indirmek için Coanda etkisinden faydalanmaya çalışacak. Ancak bu sene için, mevcut konseptin neden beklenen performansı vermediği bulunacak.

Ferrari'nin yeni ön lastiklerin gelişiminde Pirelli ile işbirliği konusunda çok istekli olduğunu ve pilotlardan alınan geribildirimlerin bu lastiklerin gelişimine katkı sağladığını hatırlatmakta fayda var. Takım, topladığı verilere göre simülasyon araçlarını geliştirmişti.

Pirelli, 2022'deki çoğu ağır olan yeni araçların önden kayma eğilimini azaltmak için bu sene öncesinde ön lastiklerin yapısını güçlendirdi.

Red Bull aracı asfalta yapışırken, Ferrari aracı abi yere basma gücü kayıpları yaşıyor, böylece özellikle hızlı virajlarda stabil olmayan bir araç ortaya çıkıyor. Aerodinamik pompalama nedeniyle, Cidde gibi lastik aşınmasının düşük olduğu pistlerde bile ciddi performans kaybı yaşanıyor. Ferrari, her ne kadar RB19'un ulaşılamaz seviyede olduğunu kabul etse de doğru ayarları bulabilmesi halinde en hızlı ikinci takım olabileceğine inanıyor.

Il nuovo fondo della Ferrari SF-23 che non è stato usato nel weekend di gara a Jeddah Photo by: Uncredited

Araç yüksekliğinde birkaç milimetrelik kayıp, araç davranışlarını dramatik bir şekilde değiştirir ve lastik çalışma aralığının kolayca dışına çıkılmasına neden olur. Cidde'ye getirilen güncellemelerden bazıları kullanılırken, test edilen taban kullanılmadı.

Takım içerisinde hayal kırıklığı olsa da henüz umutlar sönmüş değiş. Ferrari mühendisleri, Bahreyn ve Cidde'de gösterilen performansların Ferrari'nin gerçek performansının olmadığını kanıtlama konusunda istekliler. Sıradaki yarış, Çin GP'nin iptali nedeniyle Avustralya GP olacak. 3 haftalık ara, Ferrari'nin sorunlarını bulması açısından harika fırsat olabilir.