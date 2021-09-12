İtalya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarışa, C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Yarış öncesinde sürücülerin ellerinde kaç set lastik kaldığı da belli oldu.

Pazar günkü yarış öncesinde Mercedes pilotlarının elinde birer set orta ve sert lastiğin yanı sıra, iki set yumuşak lastik var.

Yarışa pole pozisyonundan başlayacak Red Bull pilotu Max Verstappen iki set yeni orta ve bir set yeni sert lastiğe sahip durumda.

Galibiyet ve podyum mücadelesinde olması eklenen McLaren'da da tıpkı Verstappen gibi iki set yeni orta ve bir set sert lastik var.

Diğer isimlerin ellerindeki lastiklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Pirelli, aynı zamanda İtalya Grand Prix'sinde tek pit stop yapılmasını bekliyor.

En hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 27 ila 33. turlar arası pite gelip, yumuşak lastikle finiş görmek olacak.

İkinci en hızlı strateji, yarışa yumuşak lastikle başlamak ve 15 ila 20. turlar arası pite gelip, orta lastikle finiş görmek olarak açıklandı.

Üçüncü en hızlı strateji ise yarışa orta lastikle başlamak ve 17 ila 25. turlar arası pite girip sert lastikle finiş görmek olacak.

Yarışa yumuşak lastikle başlayanlar 12 ila 17. turlar arası pite girip, sert lastiğe geçerek finiş görebilirler. Fakat bu, diğer üç stratejiye göre daha yavaş bir strateji olacak.

Pilotların ellerindeki yeni lastik hamurları:

Pilot Takım Sert (C2) Orta (C3) Yumuşak (C4) Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış Yeni Kullanılmış 44. L. Hamilton Mercedes 1 1 1 - 2 2 77. V. Bottas Mercedes 1 1 1 - 2 2 33. M. Verstappen Red Bull Racing 1 - 2 - - 4 11. S. Perez Red Bull Racing 1 - 1 1 - 3 3. D. Ricciardo McLaren 1 - 2 2 - 2 4. L. Norris McLaren 1 - 2 1 - 3 5. S. Vettel Aston Martin - 2 1 2 - 2 18. L. Stroll Aston Martin - 2 1 2 - 2 14. F. Alonso Alpine 1 - 2 - 1 3 31. E. Ocon Alpine 1 - 2 1 1 2 16. C. Leclerc Ferrari 1 1 1 1 3 3 55. C. Sainz Ferrari 1 1 1 - 4 4 22. Y. Tsunoda AlphaTauri 1 - 3 - 2 3 10. P. Gasly AlphaTauri 1 - 2 1 3 3 88. R. Kubica Alfa Romeo 1 1 2 - 1 1 99. A. Giovinazzi Alfa Romeo 1 1 2 1 2 2 9. N. Mazepin Haas F1 2 - 1 - 3 3 47. M. Schumacher Haas F1 2 - 1 1 2 2 63. G. Russell Williams 1 - 2 - 3 3 6. N. Latifi Williams 1 - 2 1 1 1