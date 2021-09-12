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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Motor değiştiren Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacak

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pierre Gasly, AlphaTauri Formula 1 takımının pazar günkü yarış öncesinde yeni bir güç ünitesine geçme kararı almasının ardından pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacak.

Motor değiştiren Gasly, İtalya GP'ye pit yolundan başlayacak

Pierre Gasly, cuma günü Monza'da gerçekleştirilen sıralama turlarında altıncı olmuştu ancak sprint sıralama yarışının ilk turunda, McLaren pilotu Daniel Ricciardo ile temas yaşadı ve ardından kaza yaptı.

Araçta büyük hasar vardı ve pazar günkü yarışa son sıradan başlayacaktı. AlphaTauri, kaybedecekleri bir şey olmadığı göz önüne alındığında bu durumdan faydalandı ve araca yeni bir güç ünitesi takmaya karar verdi.

FIA teknik delegesi Jo Bauer, araçta yeni bir motor, turbo, MGU-, MGU-K, kontrol elektroniği ve enerji depolama ünitesi takıldığını doğruladı.

Ayrıca AlphaTauri araca yeni bir vites kutusu da taktı ve grid cezası daha da arttı.

Normalde yarışa  son sıradan başlaması gerekiyordu ancak araca takılan Honda enerji depolama ünitesinin versiyonunun, araçtan çıkarılanla aynı olmadığı anlaşıldı.

Bu yüzden de Gasly'e pit yolundan başlama cezası verildi.

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