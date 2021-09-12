Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir"

Sprint yarışının galibi Valtteri Bottas’ın, güç ünitesi değişimi yüzünden aldığı ceza ile gridin arkasına geçmesi, Daniel Ricciardo'nun pazar günkü yarışa ikinci sıradan başlamasını sağlayacak.

McLaren'ın sprint yarışındaki iyi savunmasının ardından Ricciardo, Verstappen’i en başta geçerek en öndeki pozisyonu koruma fırsatını sezmiş durumda.

Ricciardo, “Startta neler olabileceğini göreceğiz. Bence yarışı önde götürmek için açıkça bir fırsat var, tabii bu fırsatı değerlendirmeye çalışıp, sonraki 50 küsür turda neler yapacağımıza karar vereceğiz.”

“Bu konuda oldukça pozitifim ve bence ortalığı biraz sallayabiliriz. Asıl mücadele pit stop olacak. İzlenmesi gereken yer burası olacak. Fakat start için şansımızı deneyebilir ve zafere koşabiliriz.” dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, McLaren'ın her fırsatı değerlendireceğini ve zafer için hareket edeceğini ama gerçekçi olup alabildiklerince çok puanı evlerine götürmenin asıl hedefleri olduğunu söylüyor.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Bununla birlikte, başlangıç pozisyonlarının McLaren'ı şimdiden iyi bir yere koyduğunu kabul ediyor.

“Her pazar yarış kazanmak için uyanıyoruz, ama bunu sadece performansımızla yapmak zor.”

“Ancak 2. ve 3. sırada başlıyoruz ve rekabetçi bir aracımız var. Bazı fırsatlar olacaktır. Yarışa bu şekilde yaklaşıyoruz.”

“Tabii ki aptalca bir şeyler denemeyeceğiz ancak Monza’da 2. ve 3. sırada başlarken ve ilk viraja doğru uzun bir düzlük varken, iyi bir hava koridoru yakalama ve belki de ilk virajı en önde dönme ihtimaliniz her zaman vardır.”

Yarıştaki fırsatlarla ilgili bunca iyimserliğe rağmen Ricciardo’nun takım arkadaşı Lando Norris kazanmak için Redbull ve Mercedes’i yenmek konusunda bu kadar iyimser değil.

Sprint yarışında Lewis Hamilton’ı arkasında tutsa da Norris: “Eğer bir şansımız varsa deneyeceğiz ama bence o kadar hızımız yok.”

“Bence Lewis’e karşı olan savunmamda 2/3/4 saniye kadar önümde olan Daniel’dan aldığım hava koridoru yardımcı oldu.”

“18 tur boyunca her şeyinle tamamen zorladığın sprint yarışından farklı olarak ana yarışın uzunluğunu düşününce bu şekilde bir şey denemek çok daha zor. Bir şeyler deneyeceğiz, Monza’yı tahmin edemezsiniz ama hedefimizin de bu olduğunu söyleyemem.”

Çeviri: Cemre Erbektaş