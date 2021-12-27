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Ferrari, Velas ile anlaştı

Ekleyen:
, Şef Editör

Ferrari, Santander'in ardından Velas Network ile de önemli bir sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Ferrari, Velas ile anlaştı

İtalyan ekip, bugün yaptığı açıklama ile taraftarlarına dijital ürünler sunmak için İsviçreli teknoloji firması Velas Network ile çok yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

Bu açıklama, Ferrari'nin eski sponsoru Santander ile yaptığı uzun vadeli yeni anlaşmadan sadece yedi gün sonra geldi.

Velas Network, blok zinciri, NFT sektöründe uzmanlaşmış ve son teknoloji dijital ürünlerin oluşturulması ile bilinen İsviçreli bir dijital ürün ve hizmet sağlayıcısı.

Yapılan anlaşmada, taraftarlar için özel dijital içerik sağlanacağı ve Velas Network’ün, gelecek yıl Ferrari Esports Serisinin ve Ferrari Formula 1 Esports takımının İsim Sponsoru olacağı belirtildi.

Şimdilik F1 aracında marka logolarının olup olmayacağı belirsiz.

Ferrari Takım Patronu Mattia Binotto, “İnovasyonu, performansı teknolojik olarak gelişmiş ürün ve hizmet şirketi Velas Network AG ile bu iş birliğini yapmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Bunların hepsi bizi birleştiren ve Premium Partnerimiz olarak Velas’ı seçmemize neden olan değerler." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Ferrari

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