İstatistikler: Takım arkadaşı mücadeleleri ve tamamlanan turlar

Sıralama turları performanslarında ön tarafa baktığımızda Hamilton, Bottas'a karşı 14'e 7'lik bir performans sergilerken, Ferrari'de Leclerc'in Vettel'e karşı 12'ye 9 üstünlüğü bulunuyor.

Ayrıca Max Verstappen de Red Bull'da Alex Albon ve Pierre Gasly'e toplamda sadece iki kez geçildi.

Bu yıl tüm yarışlarda son bölüme kalan sadece iki isim vardı; Bottas ve Hamilton.

En iyi grid pozisyonuna sahip isim 2,29'luk ortalamasıyla Hamilton olurken, Bottas'ın 3,00 ve Leclerc'in 4.,05'lik bir ortalaması bulunuyor.

Sıralama turları istatistikleri: