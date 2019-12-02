İstatistikler: Takım arkadaşı mücadeleleri ve tamamlanan turlar
Formula 1'de 2019 sezonu geçtiğimiz hafta sonu yapılan Abu Dhabi Grand Prix'siyle son bulurken, biz de sizler için bazı istatistikler hazırladık.
Sıralama turları performanslarında ön tarafa baktığımızda Hamilton, Bottas'a karşı 14'e 7'lik bir performans sergilerken, Ferrari'de Leclerc'in Vettel'e karşı 12'ye 9 üstünlüğü bulunuyor.
Ayrıca Max Verstappen de Red Bull'da Alex Albon ve Pierre Gasly'e toplamda sadece iki kez geçildi.
Bu yıl tüm yarışlarda son bölüme kalan sadece iki isim vardı; Bottas ve Hamilton.
En iyi grid pozisyonuna sahip isim 2,29'luk ortalamasıyla Hamilton olurken, Bottas'ın 3,00 ve Leclerc'in 4.,05'lik bir ortalaması bulunuyor.
Sıralama turları istatistikleri:
|Pilot
|Ortalama
|En iyi
|En kötü
|Q1
|Q2
|Q3
|Takım arkadaşı (VS)
|Lewis Hamilton
|2,29
|1
|5
|21
|21
|21
|14:7
|Valtteri Bottas
|3,00
|1
|6
|21
|21
|21
|7:14
|Charles Leclerc
|4,05
|1
|16
|21
|20
|20
|12:9
|Sebastian Vettel
|4,38
|1
|20
|21
|20
|20
|9:12
|Max Verstappen
|4,57
|1
|20
|21
|20
|19
|19: 2
|Lando Norris
|9,48
|5
|16
|21
|20
|14
|11:10
|Pierre Gasly
|9,67
|4
|17
|21
|19
|13
|7:13
|Daniel Ricciardo
|10,00
|4
|18
|21
|19
|12
|14:7
|Carlos Sainz
|10,33
|6
|20
|21
|18
|13
|10:11
|Alexander Albon
|10,60
|5
|19
|20
|18
|9
|7:13
|Nico Hulkenberg
|11,14
|6
|18
|21
|18
|9
|7:14
|Kevin Magnussen
|11,76
|5
|19
|21
|18
|9
|13:8
|Kimi Raikkonen
|11,90
|5
|18
|21
|17
|9
|12:9
|Romain Grosjean
|12,10
|6
|18
|21
|15
|9
|8:13
|Antonio Giovinazzi
|13,33
|8
|19
|21
|16
|3
|9:12
|Daniil Kvyat
|13,35
|6
|18
|20
|14
|4
|7:12
|Sergio Perez
|13,38
|5
|19
|21
|14
|4
|18: 3
|Lance Stroll
|15,81
|9
|19
|21
|7
|1
|3:18
|George Russell
|18,43
|16
|19
|21
|0
|0
|21:0
|Robert Kubica
|19,67
|18
|20
|21
|0
|0
|0:21
Bu yıl galibiyet alan beş isim vardı; Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc ve Vettel. Yarış sonucu açısından bakarsak en iyi ortalama 2,29'la Hamilton'da bulunuyor.
Bu yıl en çok lider giden isim 511 turla Hamilton olurken, Leclerc 247 tur lider gitti. Hamilton tüm yarışları tamamlarken toplamda 1262 tur attı.
Yarış istatistikleri:
|Pilot
|Finiş pozisyonu
|Liderlik
|Tamamlanan mesafe
|Ortalama
|En iyi
|Tur
|Km
|Tur
|Zaman
|KM
|Yüzde(%)
|L. Hamilton
|2,29
|1
|511
|2538,391
|1262
|32:12:59,730
|6381,139
|100,00%
|V. Bottas
|2,68
|1
|185
|1044,265
|1233
|31:32:33,094
|6253,986
|98,01%
|M. Verstappen
|3,53
|1
|155
|683,168
|1180
|29:55:12,895
|5852,421
|91,71%
|C. Leclerc
|4,21
|1
|247
|1325,948
|1156
|29:47:31,703
|5973,346
|93,61%
|S. Vettel
|5,11
|1
|160
|771,848
|1178
|29:58:32,537
|5915,568
|92,70%
|C. Sainz
|8,50
|4
|0
|0
|1133
|29:08:06,201
|5613,972
|87,98%
|A. Albon
|8,85
|4
|0
|0
|1245
|32:15:01,907
|6,301,87
|98,76%
|P. Gasly
|9,05
|2
|0
|0
|1234
|31:52:17,367
|6227,135
|97,59%
|L. Norris
|9,59
|6
|0
|0
|1102
|28:51:51,461
|5654,261
|88,61%
|D. Ricciardo
|9,59
|4
|0
|0
|1120
|28:45:38,639
|5634,757
|88,30%
|S. Perez
|10,00
|6
|0
|0
|1169
|30:03:49,400
|5941,022
|93,10%
|N. Hulkenberg
|10,74
|5
|0
|0
|1182
|30:31:47,899
|5972,378
|93,59%
|D. Kvyat
|10,78
|3
|0
|0
|1194
|30:56:03,943
|5997,112
|93,98%
|K. Raikkonen
|10,84
|5
|0
|0
|1224
|31:44:50,368
|6195,764
|97,09%
|L. Stroll
|12,16
|4
|0
|0
|1211
|31:26:57,569
|6133,132
|96,11%
|R. Grosjean
|13,21
|9
|0
|0
|1043
|26:56:05,230
|5167,375
|80,98%
|K. Magnussen
|13,32
|6
|0
|0
|1187
|30:57:52,948
|5955,414
|93,33%
|A, Giovinazzi
|13,55
|6
|4
|20,252
|1211
|31:30:30,646
|6093,152
|95,49%
|G. Russell
|15,74
|12
|0
|0
|1182
|30:42:05,266
|5952,178
|93,28%
|R. Kubica
|17,16
|12
|0
|0
|1179
|31:02:03,593
|5933,909
|92,99%
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
İstatistikler: Takım arkadaşı mücadeleleri ve tamamlanan turlar
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|FP1
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
04:00
13:00
|
|FP2
|
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
|
08:00
17:00
|
|FP3
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
05:00
14:00
|
|Q1
|
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
|
08:00
17:00
|
|Yarış
|
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
|
08:10
17:10
|