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Formula 1 / Son dakika

İstatistikler: Takım arkadaşı mücadeleleri ve tamamlanan turlar

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İstatistikler: Takım arkadaşı mücadeleleri ve tamamlanan turlar
Ekleyen:
, Editör
2 Ara 2019 16:10

Formula 1'de 2019 sezonu geçtiğimiz hafta sonu yapılan Abu Dhabi Grand Prix'siyle son bulurken, biz de sizler için bazı istatistikler hazırladık.

Sıralama turları performanslarında ön tarafa baktığımızda Hamilton, Bottas'a karşı 14'e 7'lik bir performans sergilerken, Ferrari'de Leclerc'in Vettel'e karşı 12'ye 9 üstünlüğü bulunuyor.

Ayrıca Max Verstappen de Red Bull'da Alex Albon ve Pierre Gasly'e toplamda sadece iki kez geçildi.

Bu yıl tüm yarışlarda son bölüme kalan sadece iki isim vardı; Bottas ve Hamilton.

En iyi grid pozisyonuna sahip isim 2,29'luk ortalamasıyla Hamilton olurken,  Bottas'ın 3,00 ve Leclerc'in 4.,05'lik bir ortalaması bulunuyor.

Sıralama turları istatistikleri:

Pilot Ortalama En iyi En kötü Q1 Q2 Q3 Takım arkadaşı (VS)
Lewis Hamilton 2,29 1 5 21 21 21 14:7
Valtteri Bottas 3,00 1 6 21 21 21 7:14
Charles Leclerc 4,05 1 16 21 20 20 12:9
Sebastian Vettel 4,38 1 20 21 20 20 9:12
Max Verstappen 4,57 1 20 21 20 19 19: 2
Lando Norris 9,48 5 16 21 20 14 11:10
Pierre Gasly 9,67 4 17 21 19 13 7:13
Daniel Ricciardo 10,00 4 18 21 19 12 14:7
Carlos Sainz 10,33 6 20 21 18 13 10:11
Alexander Albon 10,60 5 19 20 18 9 7:13
Nico Hulkenberg 11,14 6 18 21 18 9 7:14
Kevin Magnussen 11,76 5 19 21 18 9 13:8
Kimi Raikkonen 11,90 5 18 21 17 9 12:9
Romain Grosjean 12,10 6 18 21 15 9 8:13
Antonio Giovinazzi 13,33 8 19 21 16 3 9:12
Daniil Kvyat 13,35 6 18 20 14 4 7:12
Sergio Perez 13,38 5 19 21 14 4 18: 3
Lance Stroll 15,81 9 19 21 7 1 3:18
George Russell 18,43 16 19 21 0 0 21:0
Robert Kubica 19,67 18 20 21 0 0 0:21

Bu yıl galibiyet alan beş isim vardı; Hamilton, Bottas, Verstappen, Leclerc ve Vettel. Yarış sonucu açısından bakarsak en iyi ortalama 2,29'la Hamilton'da bulunuyor.

Bu yıl en çok lider giden isim 511 turla Hamilton olurken, Leclerc 247 tur lider gitti. Hamilton tüm yarışları tamamlarken toplamda 1262 tur attı.

Yarış istatistikleri:

Pilot Finiş pozisyonu Liderlik Tamamlanan mesafe
Ortalama En iyi Tur Km Tur Zaman  KM Yüzde(%)
L. Hamilton 2,29 1 511 2538,391 1262 32:12:59,730 6381,139 100,00%
V. Bottas 2,68 1 185 1044,265 1233 31:32:33,094 6253,986 98,01%
M. Verstappen 3,53 1 155 683,168 1180 29:55:12,895 5852,421 91,71%
C. Leclerc 4,21 1 247 1325,948 1156 29:47:31,703 5973,346 93,61%
S. Vettel 5,11 1 160 771,848 1178 29:58:32,537 5915,568 92,70%
C. Sainz 8,50 4 0 0 1133 29:08:06,201 5613,972 87,98%
A. Albon 8,85 4 0 0 1245 32:15:01,907 6,301,87 98,76%
P. Gasly 9,05 2 0 0 1234 31:52:17,367 6227,135 97,59%
L. Norris 9,59 6 0 0 1102 28:51:51,461 5654,261 88,61%
D. Ricciardo 9,59 4 0 0 1120 28:45:38,639 5634,757 88,30%
S. Perez 10,00 6 0 0 1169 30:03:49,400 5941,022 93,10%
N. Hulkenberg 10,74 5 0 0 1182 30:31:47,899 5972,378 93,59%
D. Kvyat 10,78 3 0 0 1194 30:56:03,943 5997,112 93,98%
K. Raikkonen 10,84 5 0 0 1224 31:44:50,368 6195,764 97,09%
L. Stroll 12,16 4 0 0 1211 31:26:57,569 6133,132 96,11%
R. Grosjean 13,21 9 0 0 1043 26:56:05,230 5167,375 80,98%
K. Magnussen 13,32 6 0 0 1187 30:57:52,948 5955,414 93,33%
A, Giovinazzi 13,55 6 4 20,252 1211 31:30:30,646 6093,152 95,49%
G. Russell 15,74 12 0 0 1182 30:42:05,266 5952,178 93,28%
R. Kubica 17,16 12 0 0 1179 31:02:03,593 5933,909 92,99%

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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