Pirelli: "Daha düşük basınç, 2020 llastik testinde takımlara yardım edecek"

FIA, sürücülerden gelecek geri bildirimlere göre 2020 yılında yeni lastikleri mi yoksa 2019 versiyonunu mu kullanacağına karar verecek.

Eğer takımlar mutsuzsa, o zaman oylama yapılacak ve yediden fazla takım yeni lastiklerin lehine oy kullanırsa, FIA bu lastikleri kabul edecek. Tüm takımlar salı ve çarşamba günü Abu Dhabi'de iki lastik tipiyle de çalışacak ve doğrudan karşılaştırma şansı yakalayacak.

Bu lastikler ilk kez Austin'deki ilk seansta kutlanıldı ancak pist soğuktu ve kötü şartlarla birlikte takımlar bu lastiklere karşı çıktılar.

Pirelli şimdi, Austin'deki ilk seansta normalden daha yüksek basınçla çalıştıklarını fakat bu hafta sonu basınçların düşürüleceğini söyledi.

Pirelli'den Mario Isola, "Takımlara yeni lastiklerin nasıl olduğu konusunda takımlara bilgi verdik. Testteki 2020 lastiklerinin kullanım yönergeleri, yarış lastiğine göre farklı olacak çünkü yeni lastik yapısı daha düşük basınçta çalışmak için tasarlandı."

"Lastik gelişim testlerinde daha düşük basınca sahip olduğumuzda gelişim kaydettik. Bu yüzden testin yönergesi hem önde hem de arkada 1.5 psi daha düşük basınç olacak." dedi.

Isola, Amerika GP'de ideal basınçla sürüş yapmanın mümkün olmadığını da söyledi.

"Austin'de farklı yönergeler vermemiz gerekiyordu çünkü sınırlı süre içerisinde aracı farklı yönergelerle uygun şekilde ayarlamak mümkün değildi. Açıkçası bu test, daha temsili bir karşılaştırma yapmak adına daha rahat olacak."

"Austin'deki tek handikap bu değil. Aynı zamanda farklı profillerden ötürü yere basma gücü de biraz farklı. Doğrusu, antrenmanda bir takımdan aracın tabanını değiştirmesini isteyemezsiniz, bu imkansız."

"Ama testte ayarlar yapabilir, gerektiği taktirde taban değişebilirsiniz. Testte nasıl çalışılacağı konusunda farklı bir yaklaşım var."

Isola, daha düşük basınç sayesinde Austin'deki yol tutuş probleminin de ortadan kaybolmasını bekliyor.

"Lastik gelişim testlerinde, daha düşük basınçla birlikte yol tutuşun mevcut olana kıyasla biraz daha yüksek olduğunu gördük. Bu yüzden Austin'deki yol tutuş kaybı, bizim bulgularımızla uyumlu değil."

Takımlar Abu Dhabi testinde 20'şer set lastiğe sahip olacak. Pirelli 12 seti kendisi seçiyor. Bunlardan ikisi 2019'un C3'ü ve diğer ikisi 2019'un C4'ü olacak.

Ayrıca 2020 versiyon C2, C3, C4 ve C5 lastiklerden de ikişer tane seçilmiş durumda. Geri kalan sekiz lastik setini ise takımlar kendisi seçecek.