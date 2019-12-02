Hamilton: "2020'de daha da güçlü olacağım"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2019 Formula 1 sezonunda yine harika bir performans ortaya koydu.

Sezon boyunca yapılan 21 yarışın 11'ini kazanan Hamilton, 17 kez podyuma çıkmayı başardı ve sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

Altı kez dünya şampiyonu, bununla yetinmeyeceğini ve gelecek yıl daha da güçlü olmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Sonuçtan tabii ki memnunum! Dahası, enerji doluyum ve devam etmeye hazırım! Sezonun son kısmı şaşırtıcıydı, takımımız inanılmaz güçlü bir performans sergiledi, Valtteri çok iyi çalıştı. Tüm çalışanlarımıza özverili çalışmaları, sürekli limitleri arttırma istekleri ve çıtayı tekrar tekrar yükselttikleri için minnettarım. Beni TV ekranlarında destekleyen, benimle birlikte tüm dünyayı dolaşan herkese minnettarım, gerçekten minnettarım!"

"Kışın takımdan uzak biraz vakit geçireceğim, sezona fiziksel açıdan en iyi şekilde başlamak için çalışacağım ve Şubat ayında mühendislerle birlikte çalışacağım. Hazırlık aşamasında, yeni bir araç tasarlanıp hazırlandığı dönemde pek fazla faydam dokunmaz."

"Ancak önümüzdeki iki hafta içinde takımımızla birlikte çok sayıda toplantı yapacağız. 50 kişilik geniş bir grupla birlikte toplanacağız ve yeni araçla ilgili tüm konuları tartışacağız. Dahası, kelimenin tam anlamıyla her şeyi sormaya çalışıyorum. Fakat bu, mühendislerden daha zeki görünmek istediğimden değil çünkü teknolojiyi benden daha iyi biliyorlar. Sadece tüm bunları nasıl kullanabileceğimi anlamaya çalışıyorum ve mühendislerin aniden bir şeyi hesaba katmaması durumunda onlara sorular soruyorum."

"Bu yılki aracın zayıf yönleriyle ilgili edindiğimiz bilgilerin ve yaptığımız çalışmaların, 2020'de bize oldukça yardımcı olacağından eminim. Ancak rakiplerimiz ciddi bir ilerleme kaydetmeyi başardılar."

"Bu sezon muhtemelen, geride kalan yıllara kıyasla en yüksek ilerlemeyi kaydettik. Kendimiz için çok fazla şey bulduk ve bence 2020 için kendimize güvenebiliriz. Ayrıca ben de kişisel olarak 2020'de daha güçlü olmak için kışın çok çalışacağım."