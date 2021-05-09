İspanya'da günün pilotu Hamilton oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, ilk virajda Max Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı. Fakat sonrasında Hollandalı pilotun peşinden ayrılmadı ve farkı hep bir saniye civarında tuttu.

Pit stoplardan sonda yeniden Verstappen'i yakalayan ancak rakibini geçemeyen Hamilton, fazladan bir pit stopla son bölümde avantaj yakalamaya çalıştı.

Bitime altı tur kala da Verstappen'i ilk virajda geçerek liderliği aldı ve hatasız sürüşüyle galibiyete uzanan isim oldu.

Hamilton böylelikle Barselona'da arka arkaya beşinci, toplamda altıncı galibiyetini aldı. Bu yılki galibiyet sayısını da üçe yükseltip, şampiyonada puan farkını 14'e çıkardı.

Bu performansının ardından bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot Bahreyn GP Sergio Pérez (Red Bull) Emilia Romagna GP Lando Norris (McLaren) Portekiz GP Sergio Pérez (Red Bull) İspanya GP Lewis Hamilton (Mercedes)