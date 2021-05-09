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Formula 1 / İspanya GP Haberler

İspanya'da günün pilotu Hamilton oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

İspanya'da gerçekleştirilen yarışta günün pilotu Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

İspanya'da günün pilotu Hamilton oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Lewis Hamilton, ilk virajda Max Verstappen'e geçilmekten kurtulamadı. Fakat sonrasında Hollandalı pilotun peşinden ayrılmadı ve farkı hep bir saniye civarında tuttu.

Pit stoplardan sonda yeniden Verstappen'i yakalayan ancak rakibini geçemeyen Hamilton, fazladan bir pit stopla son bölümde avantaj yakalamaya çalıştı.

Bitime altı tur kala da Verstappen'i ilk virajda geçerek liderliği aldı ve hatasız sürüşüyle galibiyete uzanan isim oldu.

Hamilton böylelikle Barselona'da arka arkaya beşinci, toplamda altıncı galibiyetini aldı. Bu yılki galibiyet sayısını da üçe yükseltip, şampiyonada puan farkını 14'e çıkardı.

Bu performansının ardından bu yıl ilk kez günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot
Bahrain  Bahreyn GP  Sergio Pérez (Red Bull)
italy  Emilia Romagna GP United Kingdom Lando Norris (McLaren)
Portugal Portekiz GP  Sergio Pérez (Red Bull)
 İspanya GP  Lewis Hamilton (Mercedes)
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İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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