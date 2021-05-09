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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Verstappen: "Pite gelseydik dahi yakalayabilir miydik emin değilim"

Ekleyen:
, Şef Editör

Max Verstappen, İspanya GP'de Lewis Hamilton'ın kendilerinden önce ikinci pite gelmesinin ardından kalan bölümde avlanmayı beklemekten başka çarelerinin kalmadığını söyledi.

Verstappen: "Pite gelseydik dahi yakalayabilir miydik emin değilim"

Yarışa ikinci sıradan başlayan Verstappen, ilk virajda liderliği ele geçirmesinin ardından yarışın son 5 turuna kadar yerini korumayı başardı.

Ancak Mercedes, Hamilton'ı ikinci pit stopa erken alarak büyük bir avantaj kazandı ve Red Bull'un Verstappen'i pite almamasıyla Hamilton'ın yarışın son bölümünde liderliği alacağı hemen hemen kanıtlamış oldu.

Pitten çıktığında Verstappen'in 22 sn gerisinde bulunan Hamilton, son 6 tur kala Verstappen'in hemen arkasına geldi ve çok zorlanmadan geçerek bu seneki 3., kariyerindeki 98., Barselona'daki ise 6. zaferini kazandı.

Verstappen, Hamilton'ın kendisini geçmesinin ardından pite gelerek en hızlı turu attı ve ekstra bir puan daha kazanmış oldu.

Verstappen, Mercedes'in Hamilton'ı pite almasının ardından kendilerinin yapacak pek bir şeylerinin olmadığını kabul etti.

Verstappen, "Bir bakıma bunun geleceğini görebiliyordum. Yumuşak lastikle geçen ilk stintin sonunda dahi benden daha hızlıydı, ardından orta lastiklere geçtiğimizde benden açık bir şekilde daha fazla performansa sahipti. Sürekli 1 sn aralığında kalmayı başardı."

"Bu açıdan yapabileceğim çok bir şey yoktu. Bir pit stop daha yaptılar ve o an artık her şeyin bittiğini biliyorduk çünkü ben zaten lastiklerde zorlanıyordum ve o her tur farkı kapatıyordu."

"Bir nevi avlanmayı bekliyordum." dedi.

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Verstappen, Hamilton ikinci pite gelmeden önce Mercedes pilotunun yol tutuşu avantajının "delice" olduğunu söylemişti. O stintin başında Hamilton yine Verstappen'in 6 sn gerisine düşmüştü ancak hızlı bir şekilde farkı kapattı.

Verstappen, "Lider giderken trafikte ilerliyorsunuz. Trafikte pit yapmak istemezsiniz ancak tabii ki açık bir şekilde avantaja sahipseniz, her şey daha kolay olur."

"İkinci pit stopu yapsaydık, onu yeniden yakalayabilir miydik emin değilim. Gerçekten performans açısından gerideydik. Yine de, ben elimden gelen her şeyi yaptım." dedi.

Mercedes'in İspanya'daki üstünlüğü bu sene de devam etmiş oldu. Takım, son 8 İspanya GP'de 7. kez kazanmayı başardı.

Verstappen, her ne kadar uzun süre lider gitse de araçlarının geride olduğunu gördüklerini söyledi.

Verstappen, "Bu, henüz istediğimiz yerde olmadığımızı gösterdi. Hâlâ zorlamalı ve onları yakalamalıyız çünkü şu anda biraz daha yavaşız."

"Ancak yine de geçen seneye göre bizim için büyük bir adım oldu." dedi.

 
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İspanya'da günün pilotu Hamilton oldu

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İspanya'da günün pilotu Hamilton oldu

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Sainz: "Masanın üzerinde bazı puanlar bıraktık"

Sainz: "Masanın üzerinde bazı puanlar bıraktık"
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Abdullah Çelik

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