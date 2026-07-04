Russell: "Yarışta podyum için elimden geleni yapacağım”

Sıralama turlarının son bölümünde lastiklerin soğuması nedeniyle son turunun olumsuz etkilendiğini belirten George Russell, seansın ardından yaptığı açıklamalarda asıl sorunun düzlük hızı olduğuna değindi.

Q1 seansında dışarı taşmasına rağmen araçta herhangi bir hasar meydana gelmediğini dile getiren İngiliz pilot, düzlüklerdeki kayıplarını şu verilerle açıkladı: "Araçta bir hasar yoktu fakat tüm hafta sonu boyunca düzlüklerde çok fazla zaman kaybettik. Dün Q3’te sadece düzlüklerde yaklaşık 0.3 saniye kaybetmiştim.”

“Bugün sıralamalardaki hıza baktığınızda; takım arkadaşıma ve McLaren araçlarına kıyasla orta sektörde 3 km/s, son sektörde ise 6 km/s daha yavaş kaldığımı görebilirsiniz. Takım bunun nedenini anlamak için çok sıkı çalışıyor.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Sabah saatlerinde sorunu bulduğumuzu ve frenlerin sıkışma yaptığını düşünmüştük ama asıl nedenin bu olup olmadığından emin değiliz. Seansa biraz dezavantajlı başlayacağınızı bilerek girmek işleri daha da zorlaştırdı."

“Henüz sorunun tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Enerji yönetimi verileri normal görünüyor, ben sadece düzlük hızında geride kalıyorum.”

“Sanki havayı daha çok yaran, daha fazla sürüklenmeye sahip bir araçla yarışıyor gibiyim. Dünkü ve bugünkü hız grafikleri tamamen aynı. Bu sorun olmasaydı bile pole pozisyonunu alabilir miydim emin değilim ama kesinlikle çok daha rekabetçi olurdum.”

“Q3'teki ilk denememde önlerde yer alabilseydim yarışa bakışım ve moralim de değişirdi. Yine de yarışta podyum için elimden geleni yapacağım.”