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Formula 1 Britanya GP

Wolff: "Fred çok duygusal bir yapıya sahip, beni yanlış anladı"

Toto Wolff, Fred Vasseur ile aralarında yaşanan "bütçe sınırı" gerginliğinin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun
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Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes, James Allison, Mercedes, Andrew Shovlin, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sıralama turlarının ardından basına konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kimi Antonelli’nin performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç pilotun her seansta üzerine koyarak ilerlediğini belirten Wolff, şunları söyledi: "Kimi'yi izlemek gerçekten büyük bir keyif.” 

“Tur zamanlarının sürekli daha da hızlandığını ve hiç hata yapmadığını görüyorsunuz. Henüz ikinci yılı olduğunu düşünürsek, bu kadar yüksek bir seviyede performans göstermesi çok etkileyici. Sakin kalıp rakiplerini adeta bir gülümsemeyle alt ediyor.” 

“Büyük şampiyonlarla karşılaştırılıyor ve bir lider olmak için tüm özelliklere sahip, ancak önce bu sonuçları şampiyonluklarla taçlandırması gerekiyor."

Ferrari Takım Patronu Fred Vasseur'ün, kendisini bütçe sınırı üzerinden "hile imasında bulunmakla" suçlamasına da yanıt veren Wolff, durumun medyadan kaynaklandığını savundu: "Fred çok ama çok duygusal bir yapıya sahip, beni yanlış anladı. Sadece atılan manşetleri okumak yerine benim gerçek açıklamalarıma baksaydı, bunun sadece bir gözlem olduğunu anlardı.”

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

“Sezon sonunda bir takımın ne kadar güncelleme getirebileceğini görmenin ilginç olacağını söylemiştim. Hepimiz takımlarımızın başarısı konusunda çok tutkuluyuz, bu yüzden verilen bu duygusal tepkiyi normal karşılıyorum.” 

“Sözlerim kesinlikle bağlamından koparıldı ve yanlış anlaşıldı. Eğer doğrudan söylemek istediğim bir şey olsaydı, bunu zaten açıkça ifade ederdim. Bu kez öyle bir niyetim yoktu."

Pazar günkü ana yarışta Ferrari'nin starttaki hızına karşı tetikte olacaklarını belirten Wolff, "Yarışın ilk başlarında güç dengelerinde dalgalanmalar görebiliriz. Ferrari'yi asla hafife almıyoruz. Bizim için en önemli şey dayanıklılık olacak, çünkü puanlar ancak finiş çizgisini geçince alınır" diyerek sözlerini tamamladı.

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