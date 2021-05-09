İspanya GP: Strateji savaşını Hamilton kazandı, Barselona'daki altıncı zaferini aldı!

Mercedes ve Red Bull'un galibiyet için çekiştiği ilk üç yarışın ardından gözler bu kez İspanya'ya çevrildi ve hava şartları önceki günlerle oldukça benzerdi. Hava sıcaklığı yarışta 24 dereceyi bulurken, pist sıcaklığı 34 derece civarındaydı.

Cumartesi günü oldukça yakın geçen sıralama turlarında Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 0.036 saniye farkla pole pozisyonunu kazanmıştı. Startta gözler öndeki üç isme; yani Hamilton, Max Verstappen ve Valtteri Bottas'a çevrildi.

Verstappen, kirli taraftan kalkmasına rağmen startla birlikte öne fırlamayı başardı ve ilk viraja gelirken iç taraftan Hamilton'ı geride bıraktı. Hollandalı pilotunun geç frenajla içeri dalmasının ardından Hamilton dışa açılmak zorunda kaldı.

Böylelikle Verstappen, pist üstü pozisyonunun son derece kritik olduğu Barselona'da, ilk turda liderliği almış oldu. Ayrıca Ferrari pilotu Charles Leclerc de Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas'ı geçerek üçüncü sıraya oturdu.

Yarışın ilk turları genel olarak sakin geçti ve beklendiği üzere geçiş yapmak zordu. Verstappen ve Hamilton, arkadaki isimlerden çok daha iyi bir tempoya sahiplerdi. Bu yüzden de Leclerc'le arayı her tur açtılar.

Sonrasında AlphaTauri Honda pilotu Yuki Tsunoda, 10. viraja gelirken motorunun kapanmasıyla beraber tehlikeli bir noktada durmak zorunda kaldı. Bundan ötürü piste güvenlik aracı girdi ve farklar kapandı.

Yarış yeniden başladıktan sonra ön bölümde yine bir değişiklik olmadı ve Verstappen-Hamilton farkı korundu. İkili yine arkadakilerden çok hızlıydı ve farkı açmaya başladılar.

Ancak bir noktada Verstappen tempo kaybetmeye başladı ve Red Bull, yarışın 25. turunda Hollandalı pilotu pite aldı. Verstappen pitte yaşanan gecikmeyle beraber biraz vakit kaybetti.

Mercedes, Hamilton'ı bir süre daha pistte tuttu ve İngiliz pilot pitten geride çıksa da yaklaşık beş turluk bir avantaj yakaladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B and Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12 battle at the start of the race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Pit stoplardan sonra Hamilton çok iyi bir tempo yakaladı ve peş peşe hızlı turlar atarak, Verstappen'le arasındaki yedi saniyelik farkı eritti. Sonrasında da Hollandalı pilotla arayı bir saniyenin altına indirdi.

Ancak pistte geçiş yapmak o kadar zordu ki Verstappen'den daha iyi bir tempoya sahip olsa da rakibini geçme fırsatı yakalayamadı.

Mercedes bir noktada Hamilton'ın Verstappen'i bu şekilde geçmesinin zor olduğunu anladı ve 42. turda İngiliz pilotu pite aldı.

Hamilton birkaç tur kullanılmış orta lastiklerle beraber piste geri döndü ve peş peşe hızlı turlar atarak Verstappen'le arayı kapatmaya başladı.

İngiliz pilot açık şekilde tempo avantajına sahipti ve bitime 6 tur kala Hollandalı pilotu yakaladı ve ilk viraja gelirken temiz bir atak yaparak liderliği eline geçirdi.

Sonrasında Hamilton hemen farkı açmaya başladı ve Red Bull da en hızlı tur puanını almak için Verstappen'i pite aldı.

Yarışın kalan kısmında ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve galibiyet Mercedes pilotu Hamilton'ın oldu.

İngiliz pilot böylelikle bu yılki üçüncü galibiyetini aldı ve toplam galibiyet sayısını 98'e yükseltti. Ayrıca bu galibiyetle şampiyonadaki puan farkını da 14 puana çıkardı.

Sir Lewis Hamilton, Mercedes W12, leads Charles Leclerc, Ferrari SF21, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ayrıca Hamilton, Barselona pistindeki altıncı galibiyetini alarak bu alanda Schumacher'in altı galibiyetlik rekorunu da yakalamış oldu.

Verstappen startta Hamilton'ı geçmesine ve yarış boyunca kusursuz bir performans sergilemesine rağmen bu performans galibiyete ulaşması için yeterli değildi. Verstappen damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Hollandalı pilot yarışın en hızlı turunu da attı ve fazladan bir puanın sahibi oldu.

Valtteri Bottas, startta Ferrari pilotu Charles Leclerc'e geçilmesine rağmen pit stoplarla birlikte Monakolu pilotun önüne geçmeyi başardı ve son bölümde fazladan bir pit stop da yaparak damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Fin pilot böylelikle bu yıl üçüncü kez üçüncü oldu.

Ferrari pilotu Leclerc, yarışın hatasız isimlerinden bir tanesiydi. Monakolu pilot, yarışa dördüncü sıradan başladı ve ilk turda Bottas'ı geçip üçüncülüğü aldı. Ancak Mercedes pilotu daha iyi bir tempoya sahipti ve pit stoplarla beraber dördüncü sıraya geriledi. Leclerc, hata yapmadı ve damalı bayrağı 54.6 saniye geride dördüncü sırada gördü.

Red Bull pilotu Sergio Perez, sekizinci sıradan başladığı yarışta ilk turda altıncı sıraya yükselmeyi başardı. Neredeyse tüm yarışı McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun ardında geçiren Perez, bir noktada Meksikalı pilotu geçti ve neredeyse tamamını kirli havada geçirdiği yarışta damalı bayrağı beşinci sırada gördü.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, kendisi adına zorlu geçen ilk üç yarışın ardından İspanya'da oldukça iyi bir performans sergiledi. Oldukça iyi bir yarış temposuna sahip olan Ricciardo, damalı bayrağı altıncı sırada görerek puan serisini sürdürmüş oldu.

Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr, Ferrari ile yarış boyunca trafikte olan isimlerden bir tanesiydi ve damalı bayrağı yedinci sırada görerek bir yarış aradan sonra yeniden puan kazanmış oldu.

McLaren'dan Lando Norris, ilk üç yarıştaki performansından uzaktı ve tutarsız bir yarış geçirdi. Son bölümde pit stop yapan Norris, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü ve ilk dört yarışın tamamından puanla ayrılmış oldu.

Alpine, güçlü bir cumartesi günü geçirse de, yarış temposu anlamında yeterince iyi görünmedi. Esteban Ocon özellikle ikinci bölümde epey zorlandı ve damalı bayrağı Pierre Gasly'nin sadece 0.190 saniye önünde 9. sırada gördü.

Hafta sonunun son puanı, son anlarda güzel ataklar yapan Gasly'e gitti.

Aston Martin pilotları, puan almaya yaklaştıkları yarışta 11. ve 13. oldular. Lance Stroll, son bölümde Fernando Alonso'ya atak yapmaya çalışırken pist dışına taştı ve ardından İspanyol pilotu geçse de, Gasly'e geçilmekten kurtulamayınca 11. oldu.

Lando Norris, McLaren MCL35M, Fernando Alonso, Alpine A521, and Lance Stroll, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, leads Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sebastian Vettel ise zaman zaman iyi turlar atsa da damalı bayrağı 13. sırada görerek puan almayı başaramadı. Bu iki ismin arasında, yarışa orta lastikle başlayıp, uzun bir ilk bölüm geçiren Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen yer aldı.

Williams pilotu George Russell bir noktada puan barajına yaklaşsa da, son anlarda gerilemekten kurtulamadı ve 14. oldu. Antonio Giovinazzi, pitlerde yaşanan olayın ardından 15. olurken, Nicholas Latifi 16. oldu.

Fernando Alonso, 10. başladığı yarışta iyi bir tempo yakalamakta zorlandı ve son bölümde fazladan bir pit stop yaparak 17. oldu.

Son iki sırada ise Mick Schumacher ve Nikita Mazepin yer aldı.

Bu sonuçların ardından Hamilton puanını 94 yaptı ve ikinci Verstappen'le arasını 14 puana çıkarmayı başardı. Valtteri Bottas'ın 47, Lando Norris'in 41 ve Charles Leclerc'in 40 puanı bulunuyor.

Takımlar şampiyonasında ise Mercedes'in 141 puanla üstünlüğü var. Red Bull 112, McLaren 65, Ferrari 60 ve Alpine 15 puanda yer alıyor.

Sezonun bir sonraki yarışı 23 Mayıs'ta Monako'da gerçekleştirilecek.

Yarış sonucu: