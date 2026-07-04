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Formula 1 Britanya GP

Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Max Verstappen, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından Red Bull'un yaşadığı performans sorunlarının hem araç dengesinden hem de düzlük hızındaki eksiklikten kaynaklandığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen, Silverstone'da sıralama turlarını 7. sırada noktalarken, takım arkadaşı Isack Hadjar 5. olarak Hollandalı pilotu geride bıraktı. 

Aracın yeterince hızlı olmadığını dile getiren Verstappen, asıl problemin nereden kaynaklandığı sorulduğunda aracın birçok alanda beklentilerin gerisinde kaldığını söyledi.

Verstappen, "Aracın dengesi kötüydü."

"Ayrıca benim aracımda düzlük hızı da yoktu."

"Bu da doğal olarak tur boyunca bataryayı daha fazla kullanmanız anlamına geliyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Son sektöre geldiğinizde ise neredeyse hiç batarya enerjiniz kalmıyor. Bu yüzden çok fazla zaman kaybediyorsunuz."

"Bu gerçekten utanç verici bir durum." dedi.

Motorun beklediği şekilde tepki vermediğini daha önce de dile getiren Verstappen'e, bunun pazar günkü yarış için de endişe yaratıp yaratmadığı soruldu.

"Elbette bu konuda ne yapabileceğimizi düşünmemiz gerekiyor."

"Eğer yarın da bu şekilde olacaksa, yarışmanın gerçekten pek bir anlamı olmaz."

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