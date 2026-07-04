Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"
Fernando Alonso, aracın hâlâ yeterince hızlı olmadığını kabul ederken, özellikle enerji yönetimi konusunda üst üste ikinci yarış hafta sonunda önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Aston Martin, Q1'de elenme istatistiğini sürdürerek Silverstone sıralama turlarında da iki araçla ilk bölümde elendi.
Ancak buna rağmen Fernando Alonso, takımın gelişme kaydettiğini belirterek nispeten olumlu bir tablo çizdi.
Alonso, "Son birkaç yarışla çok benzer bir tablo var."
"Olumlu taraftan bakacak olursak, enerji kullanımı ve enerji yönetimi Avusturya'da bulduğumuz seviyeyi burada da korudu."
"Bu, üst üste ikinci hafta sonunda bu konuda olumlu işaretler gördüğümüz anlamına geliyor."
"Yani her şey yolunda ama hâlâ yavaşız. Bu da bizim için sürpriz değil."
"Bence elimizde olan konularda gerçekten gelişiyoruz ama henüz mükemmel değiliz. Zaten Formula 1'de hiçbir zaman mükemmel olamazsınız, kazandığınız zaman bile her alanda gelişmeye devam etmek zorundasınız."
"Yapacak daha çok işimiz var ama takımdaki herkes daha iyi olma konusunda son derece kararlı." dedi.
Sprint yarışındaki iyi startı da değerlendiren Alonso, Aston Martin'in sezon başından bu yana kalkış performansından memnun olduğunu söyledi.
"Evet, şu anda en keyif aldığımız konulardan biri bu."
"Sezon öncesi Bahreyn testlerinden bu yana startlarımız oldukça iyiydi."
"Start ekibimize hak ettiği övgüyü vermemiz gerekiyor çünkü gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyorlar."
"Umarım yarın da bunun avantajını bir kez daha kullanabiliriz."
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