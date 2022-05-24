İspanya Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler 2022 İspanya Grand Prix'sinin ardından ortaya çıkan bazı ilginç istatistikleri sizler için derledik.

Ekleyen: Kemal Şengül , Şef Editör Haberi dinle Sıralama turları istatistikleri Charles Leclerc, Barselona'daki sıralama turlarında arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazandı ve bu yıl bunu yapan ilk isim oldu. Bu sezonu dördüncü pole pozisyonunu kazanan Monakolu pilot, kariyerinin13. pole pozisyonunu elde ederek, bu alanda Mark Webber, Jacques Villeneuve, Jacky Ickx, Graham Hill, Jack Brabham ve Juan Pablo Montoya'yı yakaladı.

Max Verstappen bu sezon üçüncü kez ikinci oldu ve bu yıl dördüncü kez Leclerc ile ilk çizgiyi paylaştı.

Carlos Sainz, bu yıl üçüncü kez üçüncü oldu ve İspanya'daki en iyi sonucunu aldı.

Mercedes, George Russell'ın dördüncülüğüyle bu yılki en iyi sonucunu aldı. Takımın pole pozisyonu hasreti dokuz yarışa çıkarken, 2012'den beri ilk kez -İspanya'da- ilk çizgide Mercedes yoktu.

Sergio Perez, beşinci oldu ve 2022'de ilk kez ilk dördün dışında kaldı.

Sıralama turlarındaki altıncılığı, Lewis Hamilton'ın 14. sırada yer aldığı 2009'dan bu yana Barselona'daki en kötü sonucuydu.

Daniel Ricciardo, 9. oldu ve bu yıl ilk kez takım arkadaşını geride bıraktı.

Mick Schumacher kariyerinde ilk kez son bölüme kalmayı başardı. Haas, 2019 Brezilya'dan bu yana ilk kez iki araçla birden son bölüme kaldı.

Bu sezon ikinci kez her iki Aston Martin aracı birden sıralama turlarının ilk bölümünde elendi. Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field away at the start Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Yarış istatistikleri Max Verstappen, İspanya Grand Prix'sini kazanarak bu sezonu dördüncü, kariyerinin ise 24. zaferini elde etti. Böylelikle üç yarış önce Charles Leclerc'in 46 puan gerisinde olmasına rağmen bu yıl ilk kez şampiyona liderliğini yükseldi. Aynı zamanda Juan Manuel Fangio'nun galibiyet sayısını da yakaladı.

Sergio Perez ikinci oldu ve kariyerinde 18. kez podyuma çıktı. Böylelikle Heinz-Harald Frentzen ve Mike Hawthorne'un podyum sayısını yakaladı.

Red Bull Racing, 1-2 yaparak F1'deki 19. dublesini yaptı.

George Russell üçüncü oldu ve bu sezon tüm yarışlarda puan alan tek sürücü oldu. Tüm yarışları ilk beşte bitiren Russell, aynı zamanda bu yıl tüm turları tamamlayan tek sürücü konumunda.

Carlos Sainz, dördüncü oldu ve kariyerinde ilk kez kendi ülkesinde ilk beşe girdi. İspanyol pilot aynı zamanda 600 kariyeri puanını da geride bıraktı.

Lewis Hamilton beşinci oldu ve Barcelona'daki arka arkaya beş yarışlık zafer serisi sona erdi.

Yedinci olan Esteban Ocon, 300 kariyer puanını geride bıraktı.

Charles Leclerc yarış dışı kaldı ve kariyerinin en uzun yarış tamamlama serisi sona erdi. Bu, 2021 Macaristan'da başlamıştı ve 16 yarıştır sorunsuz şekilde finiş görüyordu. George Russell, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images paylaşım Bet here Bet now Bet here Bet now Önceki haber Hamilton: "İspanya GP'de motoru korumamızı söyleyerek yenilgiyi kabul etmedim" Sonraki haber Wolff: "Hamilton, 'motoru koruma' önerisiyle yarıştan çekilmeyi ima etmedi" paylaşım