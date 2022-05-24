Hamilton: "İspanya GP'de motoru korumamızı söyleyerek yenilgiyi kabul etmedim"

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Hamilton, İspanya Grand Prix'sine altıncı sıradan başladı ancak ilk turda Magnussen ile temas edip pite gelmek zorunda kalınca, gridin arkasına düştü.

Kısa bir süre sonra 19. sırada geri dönen Hamilton, radyodan Mercedes mühendisi Pete Bonnington'a, takımın motoru korumasını önerdi. Bonnington, Hamilton'a sekizinci veya daha iyi bir pozisyonda bitirebileceğini ve devam etmesini söyledi.

Hamilton, etkileyici stintlerin ve su sızıntısı nedeniyle Carlos Sainz'a bir pozisyon kaybetmesinin ardından yarışı beşinci sırada bitirdi.

Motoru koruma çağrısında bulunarak yenilgiyi kabul edip etmediği sorulan Hamilton, "Bu yenilgiyi kabul etmek değil, tam anlamıyla 30 saniye gerideydim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, heads to the pits with damage after contact on the opening lap Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, "son sırada veya ilk 15'in dışında olmak için bütün motoru kullanacağını" düşündüğünü ve "bir noktada ceza ya da benzeri bir şey alabileceklerini" söyledi.

Hamilton ayrıca, Cidde'de ilk bölümde elendikten sonraki ilk 10'a girme mücadelesini örnek gösterdi ve bazen pozisyonları telafi etmenin çok zor olabileceğini söyledi.

İngiliz, "Dayanıklılık bir sorun mu bilmiyorum. Bugün sona doğru bir sorun olduğunu gördük."

"Motoru korumamızı ve önümüzdeki mücadelelere bakmamız gerektiğini söyledim."

"Fakat bunu yapmadığımız için memnunum. Bu asla durmadığını, vazgeçmediğini gösteriyor ve ben de bunu yaptım."

Hamilton'ın yükselişi, Mercedes'in güncellemeler ile büyük bir adım attığını gösterdi.

Yedi kez dünya şampiyonu bu çıkışın, sezonu başındaki zorlu dönemin ardından iyi bir adım olduğunu söyledi.

Hamilton, "Geçtiğimiz yılın son yarışından bu yana çok zorlandık."

"Araçta zorluklar yaşadık, belirli sorunlar nedeniyle sürekli geri düşük ve güvenlik araçları gibi şeyler yüzünden pek şanslı değildik."

"Fakat tekrar ayağa kalktık, zorlamaya devam ettik ve asla vazgeçmedik. Yarışa iyi başladık ve daha sonra startta problem yaşadık fakat geri geldik. Eski günlerdeki yarışlarım gibi hissettirdi."

"Bu benim için muhteşem." dedi.

Lewis Hamilton pazartesi günü heyecanını bu şekilde paylaştı: