Hamilton: "İspanya GP'de motoru korumamızı söyleyerek yenilgiyi kabul etmedim"

Hamilton, İspanya Grand Prix'sine altıncı sıradan başladı ancak ilk turda Magnussen ile temas edip pite gelmek zorunda kalınca, gridin arkasına düştü.

Kısa bir süre sonra 19. sırada geri dönen Hamilton, radyodan Mercedes mühendisi Pete Bonnington'a, takımın motoru korumasını önerdi. Bonnington, Hamilton'a sekizinci veya daha iyi bir pozisyonda bitirebileceğini ve devam etmesini söyledi.

Hamilton, etkileyici stintlerin ve su sızıntısı nedeniyle Carlos Sainz'a bir pozisyon kaybetmesinin ardından yarışı beşinci sırada bitirdi.

Motoru koruma çağrısında bulunarak yenilgiyi kabul edip etmediği sorulan Hamilton, "Bu yenilgiyi kabul etmek değil, tam anlamıyla 30 saniye gerideydim." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, heads to the pits with damage after contact on the opening lap

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images