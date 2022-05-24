Wolff: "Hamilton, 'motoru koruma' önerisiyle yarıştan çekilmeyi ima etmedi"

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Mercedes pilotu, İspanya Grand Prix'sinin ilk turunda Haas pilotu Kevin Magnussen ile temas yaşadı ve iki sürücü de lastik patlatarak pite geldi.

Bu, Hamilton'ı gridin arkasına düşürdü ve yedi kez dünya şampiyonu, radyodan takıma, aracın yarıştan çekilmesini önermiş gibi anlaşılacak bir mesaj iletti.

Hamilton, "Ben sizin yerinizde olsam motoru korurdum. Üzgünüm." dedi.

Yarış mühendisi Pete Bonnington ise cevap olarak iyi bir sonuç alabileceğini söyledi ve İngiliz pilot yarışı beşinci sırada tamamladı.

Yarıştan sonra Hamilton'ın mesajına şaşırıp şaşırmadığı sorulan Wolff, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde şunları söyledi: "Tam tersine, bence sadece 'Buna inanamıyorum.' demek istedi."

"Bunu ima etmedi."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Wolff'un, kazanın ardından beşinci sıraya tırmandıktan sonra Hamilton'ın düşünce yapısı hakkında hiçbir endişesi yok.

"Son sıradaki adamın 38 saniye gerisinden gelerek ön tarafa çıkan, yarış boyunca arka arkaya en hızlı turları atan ve beşinci olan bir sürücüyü tanımlamıyorsunuz."

"Bu, düşünce yapısının kalitesini ve kararlılığını gösteriyor."

Wolff, Hamilton'ın toparlanma sürüşünün sadece sürücünün kendisine değil, tüm takıma da iyi bir destek sağladığını düşünüyor.

Takım patronu, "Sürücü ve takım arasındaki dinamik çok önemli ve çok açık."

"Yarışın başında bir kaza yapıyorsunuz ve kendi kendinize 'Yine mi?' diye soruyorsunuz. O esnada oyunda olmadığınızı düşünüyorsunuz çünkü pit stoptan sonra o, en sondaki araçlardan 38 sn civarında daha gerideydi."

"Fakat sonrasında çok iyi tempo gösterdi ve bu sadece onun morali için değil, bizim moralimiz için de önemliydi." dedi.