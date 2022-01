Isola: "Yeni lastiklerde farklı kimyasallar kullandık"

2022 sezonuyla birlikte F1'de yeni bir çağ başlayacak. Araçların aerodinamik tasarımları büyük oranda değişecek, araçlar ağırlaşacak ve Pirelli'nin yeni 18 inçlik lastikleri kullanılacak.

2022 sezonu hakkında birçok bilinmezlik var ve bu bilinmezliklerden biri de Pirelli'nin 18 inçlik lastikleri.

Takımlar, Abu Dhabi'de gerçekleştirilen sezon sonu testlerinde test araçlarıyla 18 inçlik lastikleri denediler ve bu lastiklerle ilgili fikir sahibi oldular.

Isola, sezon sonu testlerinde 2022 şartlarına daha yakın veriler elde edebilmek için 2021 araçlarına ağırlıklar eklediklerini belirtti.

AMuS'a konuşan Isola, "2022 araçlarındaki ağırlığa ulaşabilmek için sezon sonu testlerinde takımlardan araçlarına fazladan ağırlık eklemelerini istedik. Ancak yeni jenerasyon araçlardaki en büyük değişim, aerodinamik paket olacak."

"Yere basma gücü, gelecekte çok farklı şekilde üretilecek ve bu, lastiklerin aşınmasında büyük rol oynayacak." dedi.

2022 araçlarında merak edilen bir diğer husus da araçların ne kadar hızlı olacakları. Regülasyonlar ilk açıkladığında, yeni jenerasyon araçların 3 saniye kadar daha yavaş olabileceği belirtiliyordu. Ancak şimdi ise bu fark 0.5 saniyeye kadar inmiş gibi duruyor.

Bu kayıp, F1'in tahmin ettiği aralıkta yer almakta. F1'in teknik direktörü Pat Symonds, birkaç ay önce yapılan simülasyonlar sonrasında yarım saniyelik bir kayıp yaşanacağını dile getirmişti.

Araçlar sezon öncesi testlerinde piste çıkmadan önce elbette bu konuda gerçek bir fikre sahip olamayacağız fakat takımların mühendisleri, karmaşık simülasyonlarıyla birlikte performans hesaplamalarında bulunabiliyorlar.

Takımlar sonrasında, elde ettikleri verilerini F1'in lastik sağlayıcısı Pirelli'ye gönderiyorlar. Takımlar tarafından gönderilen bu veriler, Pirelli'nin lastik üretim sürecinde anahtar bir rol oynuyor.

2022 araçlarına dair verilere sahip Isola, yeni araçların yarım saniye kadar daha yavaş olabileceğini söyledi.

"Lastiklerin kullanım zamanı ilerledikçe yol tutuşunda ne kadar kayıp olduğunu hesapladık. Yaşanan kayıp beklediğimiz aralıktaydı. Ancak ıslak zeminle alakalı henüz bir yorum yapamayız. Maalesef, testlerde kullanılan 'mule' araçlarla ıslak zemin koşullarını %100 test edemiyoruz."

"Ancak bu konuda takımlardan veriler aldık. Takımlar, yeni araçların eski araçlardan çok da yavaş olmayacağını söylüyorlar."

"Regülasyonlar ilk açıklandığında, 3 saniyelik bir kayıp bekliyorduk ancak şimdi bu kayıp 0.5 saniye ile 1 saniye arasında."

"Eğer takımlar sezona eski araçlardan 1 saniye kadar daha yavaş başlarlarsa, bu, sezon içinde eski araçların performanslarını yakalayabilecekleri anlamına gelir."

Pirelli, 18 inçlik lastiklerinde yeni bir kimyasal kullanıyor. Yeni hamurlarda farklı bir kimyasal kullanılmasının nedeni aşırı ısınma riskinin önüne geçmek. Geçtiğimiz yıllarda, araçlar trafikte kaldığında lastikler fazlasıyla ısınıyordu.

Lastiklerin ısınması ilk olarak yol tutuşu kaybına neden açıyordu ve sonrasında da lastik ömrünü azaltıyordu.

Bu konuda konuşan Isola, "Yeni lastiklerde yeni bir kimyasal kullandık. Hamurda artık farklı malzemeler var." dedi.

18 inçlik yeni lastiklerle birlikte pit stopların azalabilme ihtimali üzerinde duruluyordu. Isola, yeni lastiklerin strateji üzerindeki etkisi hakkında şunları söyledi: "Bu sene daha az strateji seçeneği olmamasını umuyorum. Hedefimiz, tek pit stoplarla iki pit stoplar arasında iyi bir denge yakalayabilmek. Ancak lastiklerde daha az aşınma olabilir ve bu da daha az pit stoplara neden olabilir."

"Geçtiğimiz sezon, tek pit stoplu yarışlarda artış gördük. Ancak pist üstünde aksiyonlu yarışlar izlediğimiz sürece tek pit stoplu yarışlar benim için büyük bir problem değil. Biz, lastiklerin ısınmasını azaltarak pilotların gerçekten atak yapabilecek durumda olmalarını istiyoruz."

