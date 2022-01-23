Gasly: "2021, Formula 1'deki en tutarlı yılımdı"

Pierre Gasly, 2021 Formula 1 sezonunda katıldığı 22 yarışın 18'inde finiş görürken bunların 15'inden puanla ayrıldı.

Gasly, çoğu yarışta ilk yediye girerken, sıralama turlarından düzenli olarak ilk altıda yer aldı. Bakü'de üçüncü olup podyuma çıktı ve kariyerinde ilk kez bir sezonda 100'den fazla puan aldı.

Kazandığı puanlarla AlpaTauri'nin şampiyonada altıncı olmasına yardım eden Gasly, 2021'in kariyerinin en tutarlı sezonu olduğunu belirtti.

2021'de tam olarak nerede geliştiğini düşündüğü ve neler öğrendiği sorulduğunda Gasly, "Açıkçası Yuki [Tsunoda] takıma bir çaylak olarak geldi."

"Bu yüzden takip ettiğimiz yönde biraz daha fazla sorumluluğum vardı. Bu açıdan takımın gelişimine daha fazla dahil olduğumu ve teknik olarak çok şey öğrendiğimi hissediyorum."

"Aracımız yarışa kıyasla sıralama turlarında daha rekabetçiydi. Fakat hafta sonu daha iyi ayar yapmayı ve paketten daha fazlasını elde etmeyi öğrendim. Bu açıdan iyi bir adım daha attım."

"Elbette giderek da fazla deneyim kazanıyorsunuz ve şahsen bir önceki sezondan çok daha tutarlı bir performans sergiledim. Daha fazla tecrübe kazandım, daha az hata yaptım ve aracın potansiyelini daha iyi kullandım." dedi.

25 yaşındaki sürücü, 2021'de AlphaTauri'de üst üste ikinci tam sezonunu geçirmesinin kendisine yardım ettiğini de ekledi.

"Benim için bu yılın kilit noktası, Formula 1'de ilk kez aynı takımla birden fazla yıl geçirmekti. Aynı mühendis grubuyla beraber olduğumuz için, birbirimizin neye ihtiyacı olduğunu önceki yıla kıyasla daha iyi anlıyoruz. Onlar da araçta neye ihtiyacım olduğunu ve isteklerimi dikkate alabildiler."

Gasly, bu yıl takımla üçüncü tam sezonunu geçirecek ve yanında yine genç yetenek Tsunoda olacak.

Pierre Gasly, AlphaTauri Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool