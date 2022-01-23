"Bazı sürücüler Masi'ye olan güvenlerini kaybettiler"

Geçen yılki şampiyonada Max Verstappen ve Lewis Hamilton, şampiyonluk için tekerlek tekerleğe savaştılar.

Sezonun sonunda Verstappen, tartışmalı koşullar altında ilk şampiyonluğunu aldı.

Michael Masi, Abu Dhabi'deki finalde güvenlik aracı sonrası yarışı yeniden başlatmadan önce, sadece Verstappen ve Hamilton arasındaki tur bindirilen araçların turlarını almasına izin vererek tepki topladı.

Yas Marina'da alınan kararlar, sezon boyunca alınan birçok tartışmalı kararın sonuncusu oldu.

Bahreyn'deki ilk yarıştan itibaren sezon sürücüler ve uzmanlar, pist sınırlarına yönelik kuralların net olmadığını savunuyorlardı.

Sezon boyunca artan şikayetler Masi'nin yarış direktörü olarak saygınlığına zarar verdi.

Mercedes, Masi'nin görevden alınması için FIA ile bir anlaşma yaptığını reddetse de padoktaki diğer isimler bunu talep ediyor olabilir.

Motorsport-Total.com'a göre sezon sonundaki karar "takımların ve sürücülerin inançlarını kaybetmelerine" yol açtı.

Haberde şunlar yer alıyor: "Brezilya'da Verstappen ve Hamilton arasında 4. virajda yaşanan mücadele, bazı sürücülerin neye izin verilip neye verilmediği konusunda kafalarını karıştırdı."

"Suudi Arabistan'da yaşananların ele alınma şekli de yarış yönetimine yönelik birçok eleştiriye sebep oldu."

Masi'nin, 2022 sezonunda görevine devam edip etmeyeceği hâlâ belirsiz.

FIA, bu ayın başlarında yeni organizasyon şemalarını yayınladı ve Masi'nin adının yer almayışı, görevden alındığı söylentilerine sebep oldu.

Bununla birlikte SoyMotor.com, yeni şemanın sadece yeni başkan Mohammed Ben Sulayem'in, Jean Todt'un yerini aldığını gösterdiğini ve Masi'nin görevinin bittiği anlamına gelmediğini bildirdi.

FIA şu anda sezon finalinde alınan kararlarla ilgili soruşturmasına devam ediyor ve bulgular 18 Mart'ta açıklanacak.