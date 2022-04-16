Irvine: "Verstappen çok fazla hata yapıyor"

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Eddie Irvine, Ferrari'den Charles Leclerc'in Max Verstappen'den güçlü olduğunu ve bu yıl şampiyonluğa hazır olduğunu düşünüyor.

1996 ve 1999 yılları arasında Michael Schumacher ile birlikte Ferrari için yarışan ve 1999'da şampiyona ikincisi olmayı başaran Irvine, Verstappen'in agresif doğası gereği karar alırken çok fazla hata yaptığını söyledi.

Kuzey İrlandalı eski pilot, Leclerc ve Verstappen arasındaki yeşermekte olan şampiyonluk savaşından söz etti ve her ne kadar Verstappen daha hızlı olsa da, bu savaşta Leclerc'i desteklediğini söyledi.

La Gazzetto dello Sport'a konuşan Irvine, "Kimsenin Verstappen'den daha hızlı olduğuna inanmıyorum, ancak yine de çok fazla hata yapıyor. Leclerc ise hata yapmıyor."

Leclerc'in 2021 Monaco Grand Prix sıralama turları sırasında kaza yapmak gibi çok sayıda önemli hata yaptığına dikkat çeken Irvine, sürüş hatasından ziyade kontrolsüz agresifliğe ilişkin hatalardan bahsettiğini söyledi.

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Sıralamalarda böyle bir olay yaşamak bununla pek alakalı değil. Verstappen, kendini agresifliğe fazlasıyla kaptırma hatasına düşüyor."

"Leclerc çok zeki, kendi karakterine sahip ve olgun birisi"

"Onunla kıyaslayınca Verstappen zihinsel olarak biraz daha toy görünüyor, ancak çok yetenekli."

"Her iki pilot da çok güçlü. Lewis Hamilton da olağanüstü fakat Verstappen ile aynı hıza sahip olduğunu düşünmüyorum."

"Max bana Michael Schumacher'i hatırlatıyor. Harika bir yarış temposunu koruyabiliyor ve aynı aracı kullanan kimse onun yanına yaklaşamıyor."

Leclerc, ilk üç yarış geride kalırken, büyük bir farkla şampiyona lideri. Fakat Irvine, Ferrari'nin bu kadar uzun bir sezon boyunca şampiyonluk mücadelesini sürdürüp sürdüremeyeceğini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu düşünüyor.

Irvine, "Konuşmak için çok erken ve bu her geçen her yıl daha da zorlaşıyor."

"Red Bull, Verstappen ve Adrian Newey ile rekabet etmeniz gerekiyor. Bu çok zor." dedi.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Son olarak geçtiğimiz sezon yaşanan Max Verstappen-Lewis Hamilton rekabetini yorumlayan Irvine, Hamilton'ın Verstappen çok ileri götürene kadar Hollandalı sürücüden daha dikkatli yarışmaya çalıştığını ve şampiyonluğu hak eden taraf olduğunu söyledi.

Irvine, "Bence Lewis Hamilton geçen yıl kazaları önleyebilecek şekilde yarıştı."

"Bir noktada, 'Tamam, artık yeter' diye düşündü."

"Bu, neredeyse Verstappen'in şampiyonluğuna mal oluyordu çünkü Lewis, Abu Dhabi'de Verstappen'i mahvetti.

"Kazanamaması çok yazık çünkü bunu hak etti." dedi.