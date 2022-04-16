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Formula 1 Haberler

Haas, sezonun başındaki temponun Avustralya GP'de nereye gittiğini biliyor

Haas pilotu Mick Schumacher, aracın neden Avustralya Grand Prix'sinde performans açısından geride olduğuna dair "bir fikirleri" olduğunu söyledi.

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Haas, sezonun başındaki temponun Avustralya GP'de nereye gittiğini biliyor
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Haas takımı sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve hem Bahreyn'de hem de Suudi Arabistan'da puanlar için yarıştı.

Kevin Magnussen, sezonun ilk yarışında beşinci sırada finiş gördü ve Cidde pistinde Lewis Hamilton ile mücadele ederek dokuzuncu oldu.

Fakat Haas, Melbourne'de sürücüleri orta grupta mücadele edebilecek bir tempo gösteremediği için, kendisini gridin arkasına yakın bir pozisyonda buldu.

Schumacher ise, "bunun neden olduğuna dair bir fikirleri olduğunu" söyledi.

Cuma günü antrenmanları, Magnussen'in kendisin iyi hissetmediğini söylemesiyle başladı. Danimarkalı, FP1'de 18 tur atmasına rağmen, 18. sıradan yukarı çıkamadı.

Bu sırada Schumacher, cuma gününün büyük bir çoğunluğunda süspansiyon sorunlarının tamir edilmesini bekledi ve FP1'i, takım arkadaşından bir saniyeden fazla bir farkla geride tamamladı.

Haas, hafta sonunun geri kalanında diğerlerine yetişmeye çalıştı ve sıralamadan önce araçta değişiklikler yapmaya devam ediyordu.

Fakat pazar günkü yarışta, temponun nereye gittiğini ve nasıl düzelteceklerini daha iyi anladılar.

Mechanics on the grid with Mick Schumacher, Haas VF-22

Mechanics on the grid with Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Schumacher, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Bence cuma günü yüzünden oldu. Hafta sonuna biraz geriden başladık ve daha sonra, sıralama öncesine kadar hâlâ bazı değişiklikler yapmamız gerekiyordu. Çok geç kaldık."

"Bence olanlar hakkında daha iyi bir bakışa ve anlayışa sahibiz. Artık sadece bunları uygulamamız gerekiyor." dedi.

Schumacher, Haas'ın İtalya Grand Prix'sinde orta grupta mücadele etmeye geri dönmesini umuyor.

Amerikalı takım, yüksek hızlı pistlerdeki tempolarına güveniyor ve İtalya'nın sprint yarışlı bir hafta sonu olması sayesinde, yarış koşullarında daha fazla ilerleme kaydetme şansları olduğuna inanıyor.

Schumacher, "Olmamız gereken pozisyona geri döneceğimizi umuyorum.

"Öğrendiğimiz çok şey oldu. Çok fazla olumlu taraflarımız ve geliştirmemiz gereken şeyler var." dedi.

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