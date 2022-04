Haas, sezonun başındaki temponun Avustralya GP'de nereye gittiğini biliyor

Haas takımı sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve hem Bahreyn'de hem de Suudi Arabistan'da puanlar için yarıştı.

Kevin Magnussen, sezonun ilk yarışında beşinci sırada finiş gördü ve Cidde pistinde Lewis Hamilton ile mücadele ederek dokuzuncu oldu.

Fakat Haas, Melbourne'de sürücüleri orta grupta mücadele edebilecek bir tempo gösteremediği için, kendisini gridin arkasına yakın bir pozisyonda buldu.

Schumacher ise, "bunun neden olduğuna dair bir fikirleri olduğunu" söyledi.

Cuma günü antrenmanları, Magnussen'in kendisin iyi hissetmediğini söylemesiyle başladı. Danimarkalı, FP1'de 18 tur atmasına rağmen, 18. sıradan yukarı çıkamadı.

Bu sırada Schumacher, cuma gününün büyük bir çoğunluğunda süspansiyon sorunlarının tamir edilmesini bekledi ve FP1'i, takım arkadaşından bir saniyeden fazla bir farkla geride tamamladı.

Haas, hafta sonunun geri kalanında diğerlerine yetişmeye çalıştı ve sıralamadan önce araçta değişiklikler yapmaya devam ediyordu.

Fakat pazar günkü yarışta, temponun nereye gittiğini ve nasıl düzelteceklerini daha iyi anladılar.

Mechanics on the grid with Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images