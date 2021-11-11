Interlagos'taki "dengesiz hava" Red Bull - Mercedes savaşını etkileyebilir

Max Verstappen, son üç haftada ikinci galibiyetini aldığı Meksika Grand Prix'sinin ardından F1 sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'a karşı 19 puanlık bir avantaj yakalamış durumda.

Red Bull, Sergio Perez'in üçüncü olmasıyla beraber Mercedes'le olan şampiyonluk savaşında, puan farkını bire indirdi ve geride kalan dört yarışta keyifli savaş devam edecek.

Red Bull, son iki yarışta Mercedes'e kıyasla daha hızlıydı ve Alman üreticinin bu hafta sonu Interlagos'ta Red Bull'a yanıt verip veremeyeceği merak ediliyor.

Mercedes'in pist üstü şef mühendisi Andrew Shovlin, Mercedes ve Red Bull arasındaki mücadelede işlerin, yarıştan yarışa değiştiğini söyledi ve performans anlamında büyük dalgalanmalar olduğunu belirtti. Bunun en büyük örneği de, baskın şekilde kazandıkları Türkiye ve ardından gelen yarışlardaki performanslarıydı.

Shovlin, "Normalde sezonun bu noktasına kadar performansların durumu belli olur, ancak performanslar hâlâ oldukça değişken."

"Bize daha uygun olan bazı pistler olacak. Yaz arasından bu yana güçlü olduğumuz yarışlar vardı, Türkiye ve Sochi'de oldukça güçlüydük. Bu yüzden inişler ve çıkışlar olacak. Haliyle yapacak işlerimiz var."

"Bence genel anlamda bize kıyasla biraz daha ilerideler, ancak hava şartları ve pist sıcaklıkları durumu etkileyebiliyor, bunların hepsi birer rol oynuyor."

"Fakat en önemli şey pist karakteristikleri olacak. Öyle görünüyor ki önden kaymaya meyilli olan bir pistteysek, biraz daha iyi olma eğilimindeyiz."

"Son iki yarış, genel olarak aka lastiklerin aşırı ısınmasıyla alakalıydı ve son iki haftada gördüklerimize bakarsak, bu tür şartlar ortaya çıktığında, onların avantaja sahip olduğu çok açık." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Brezilya GP'de güç düzeninin nasıl olacağı sorulduğunda Shovlin, bunun temelde hava durumuna bağlı olduğunu ve "o bölgede havanın çok dengesiz" olduğunu söyledi.

Pist, geçmişte pek çok olaylı yarışa ev sahipliği yaptı. 2008 ve 2012 yıllarında şampiyon burada belli olurken, her iki yarışı da yağmur vurmuştu. Burada son ıslak yarış 2016'da yapıldı ve o yarışı Hamilton kazanırken, Verstappen yıldızlaşmıştı.

Shovlin, daha sıcak şartların, Meksika'da yarış gününde olduğu gibi Red Bull'un lehine olacağını fakat hava sıcaklığını tahmin etmenin imkansız olacağını belirtti.

Shovlin, "Bir gün 50 derecelik bir pist sıcaklığına sahipken, bir sonraki gün tam tersi olabilir."

"Biraz bulutlu bir hava bizim işimize yarayabilir ancak Meksika’da onların avantajlarından biri normalde arka kanatta kullandıkları maksimum yere basma kuvveti ayarının bir adım ötesinde kullanmaları oldu."

"Ancak bizim durumumuzda, biz zaten en fazla o seviyede olabiliyoruz. Benzer kanat boyutlarında onların aracının daha fazla yere basma kuvveti oluyor gibi duruyor ve bence bu da onların işine yarıyor."

"Bu, Brezilya'da daha küçük bir sorun olmalı fakat yine de bilemezsiniz."

"Meksika'ya gittiğimizde olduğu gibi, aracımızın zayıflıklarına bakacağız, ardından bunları nasıl en aza indireceğimizi bulmaya çalışacağız." dedi.