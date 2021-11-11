Coulthard: "Şampiyona için en iyisi Verstappen'in şampiyon olması"

Hamilton, altısı son yedi yılda olmak üzere yedi sürücüler şampiyonluğu kazandı ve Michael Schumacher'le birlikte paylaştığı rekorun, tek sahibi olması için bir şampiyonluğa daha ihtiyacı var.

Bunu bu yıl başarabilir ancak bitime dört yarış kala lider Max Verstappen'in 19 puan ardında yer alıyor.

Genç sürücü, 2015 yılında girdiği F1'deki ilk şampiyonluğu için savaşıyor ve son yıllarda en büyük taraftar kitlelerinden birine sahip.

Eski McLaren ve Red Bull pilotu David Coulthard, Verstappen'in şampiyon olması halinde bunun spor için genel olarak daha iyi olacağını ve Hamilton'ın daha motive şekilde döneceğini dile getirdi.

Coulthard, talkSPORT'a şöyle konuştu: "Max'in şampiyon olması, spor için genel olarak daha iyi olur. Lewis'in de motivasyonunu koruyabilmesi adına bir tür sıfırlama olur."

"Her zaman, sekizinci şampiyonluğun kendisi için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ve spordaki mirasını daha iyi yapmayacağını söylüyor."

"Diğer yanda sporun özü, yeni seyirciler yakalamaya çalışmak ve insanları piste getirmeye çalışmak. Bana göre Max tam olarak bunu yapacak." dedi.

Ancak Coulthard, her iki ismin de şampiyon olmayı hak ettiğini söyledi.

"Her ikisi de şampiyonluğu hak ediyor. Yani birinin daha fazla hak etmesi veya daha iyi bir araca sahip olmasıyla ilgili değil."

"Her ikisi de performansının zirvesinde, her ikisi de kariyerlerinin farklı bölümünde. Birisi 36 yaşında, diğeri 24. Birisi sekizinci şampiyonluğunu kovalıyor, diğer birinci."

"Lewis'in bu hafta sonu kazanmak zorunda olduğunu düşünüyorum çünkü bu, Max'in iyi olduğu ve Red Bull'un geçmişte de başarılı olduğu bir yer."

"Hava durumu işleri tersine çevirebilir."

"Bana göre şampiyonluk savaşı Abu Dhabi'ye kalacak. Umarım Abu Dhabi'ye kalır. Şu anda gerginim çünkü bir taraftarım. Kimin kazanacağını etkileyemem, sadece pistte olanların tadını çıkarıyorum."

"Bu, Formula 1 için gerçekten harika bir sezon. Aynı zamanda çok ilgi çekici. Önceki sezonlarda böyle bir şey yoktu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images