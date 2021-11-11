Brezilya GP'de iki DRS bölgesi olacak

Interlagos son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve geçen yıl pandemi nedeniyle yarış yapılmadı.

Yapılan açıklamaya göre bu yıl, pistte iki ayrı DRS bölgesi olacak.

İlk DRS bölgesinin algılama noktası, 2. virajın apeksinde, aktivasyon noktası ise 3. virajdan 30 metre sonra olacak.

İkinci DRS bölgesinin algılama noktası 13. virajdan 30 metre sonra yer alırken, aktivasyon noktası 15. virajdan 160 metre önce yer alacak.

Pilot hakem Liuzzi

Bu hafta sonu yapılacak yarışta, pilot hakemlik görevini Vitantonio Liuzzi'nin üstleneceği de açıklandı. Bu yıl Monako, Macaristan ve İtalya GP'de bu görevi üstlenen Liuzzi, böylelikle dördüncü kez pilot hakem olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem Bahreyn GP Portekiz GP Azerbaycan GP Enrique Bernoldi Fransa GP Yannick Dalmas Steiermark GP Avusturya GP Derek Warwick Emanuele Pirro Macaristan GP Vitantonio Liuzzi Belçika GP Derek Warwick Danny Sullivan Danny Sullivan İtalya GP Vitantonio Liuzzi Rusya GP Enrique Bernoldi Türkiye GP Enrique Bernoldi Amerika GP Meksika GP Danny Sullivan Brezilya GP Vitantonio Liuzzi