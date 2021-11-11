Brezilya GP'de iki DRS bölgesi olacak
FIA'dan yapılan açıklamaya göre Interlagos'ta yine iki DRS bölgesi olacak.
Interlagos son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve geçen yıl pandemi nedeniyle yarış yapılmadı.
Yapılan açıklamaya göre bu yıl, pistte iki ayrı DRS bölgesi olacak.
İlk DRS bölgesinin algılama noktası, 2. virajın apeksinde, aktivasyon noktası ise 3. virajdan 30 metre sonra olacak.
İkinci DRS bölgesinin algılama noktası 13. virajdan 30 metre sonra yer alırken, aktivasyon noktası 15. virajdan 160 metre önce yer alacak.
Pilot hakem Liuzzi
Bu hafta sonu yapılacak yarışta, pilot hakemlik görevini Vitantonio Liuzzi'nin üstleneceği de açıklandı. Bu yıl Monako, Macaristan ve İtalya GP'de bu görevi üstlenen Liuzzi, böylelikle dördüncü kez pilot hakem olacak.
Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:
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