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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Brezilya GP'de iki DRS bölgesi olacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA'dan yapılan açıklamaya göre Interlagos'ta yine iki DRS bölgesi olacak.

Brezilya GP'de iki DRS bölgesi olacak

Interlagos son olarak 2019 yılında Formula 1'e ev sahipliği yapmıştı ve geçen yıl pandemi nedeniyle yarış yapılmadı.

Yapılan açıklamaya göre bu yıl, pistte iki ayrı DRS bölgesi olacak.

İlk DRS bölgesinin algılama noktası, 2. virajın apeksinde, aktivasyon noktası ise 3. virajdan 30 metre sonra olacak.

İkinci DRS bölgesinin algılama noktası 13. virajdan 30 metre sonra yer alırken, aktivasyon noktası 15. virajdan 160 metre önce yer alacak.

Pilot hakem Liuzzi

Bu hafta sonu yapılacak yarışta, pilot hakemlik görevini Vitantonio Liuzzi'nin üstleneceği de açıklandı. Bu yıl Monako, Macaristan ve İtalya GP'de bu görevi üstlenen Liuzzi, böylelikle dördüncü kez pilot hakem olacak.

Bu yıl pilot hakemlik yapan isimler:

Yarış Pilot Hakem
Bahrain Bahreyn GP Italy Emanuele Pirro
Italy Emilia Romagna GP Denmark Tom Kristensen
Portugal Portekiz GP Denmark Tom Kristensen
Spain İspanya GP United Kingdom Derek Warwick
Monaco Monako GP Italy Vitantonio Liuzzi
Azerbaijan Azerbaycan GP Brazil Enrique Bernoldi
France Fransa GP France Yannick Dalmas
Austria Steiermark GP Italy Emanuele Pirro
Austria Avusturya GP United Kingdom Derek Warwick
United Kingdom Britanya GP Italy Emanuele Pirro
Hungary Macaristan GP Italy Vitantonio Liuzzi
Belgium Belçika GP United Kingdom Derek Warwick
Netherlands Hollanda GP United States Danny Sullivan
Italy İtalya GP Italy Vitantonio Liuzzi
Russian Federation Rusya GP Brazil Enrique Bernoldi
Turkey Türkiye GP Brazil Enrique Bernoldi

United States Amerika GP

 Italy Emanuele Pirro

 Meksika GP

 United States Danny Sullivan

Brazil Brezilya GP

 Italy Vitantonio Liuzzi
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