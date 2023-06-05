Imola'da denenemeyen yeni sıralama formatı ilk kez Macaristan'da denenebilir
PlanetF1'in haberine göre normalde Imola'da denenecek olan yeni format, yarışın iptalinin ardından Macaristan'a ertelenmiş vaziyette.
Son yıllarda heyecanı arttırmak için farklı denemeler yapan Formula 1 yönetimi, bu sezon tam iki değişiklikle karşımızda: sprint yarışı için ayrı sıralama turları ve lastik tercihlerinin önceden belirlendiği bir sıralama formatı.
Yeni sıralama formatı şu şekilde olacaktı:
Q1: Her pilot mecburen sert lastik kullanacak
Q2: Her pilot mecburen orta hamur kullanacak
Q3: Her pilot mecburen yumuşak hamur kullanacak
Sıralama turlarının tamamının heyecanlı geçmesi için düşünülen bu değişiklik ilk kez Imola'da denenecekti, ancak Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketi nedeniyle yarış iptal edildi, dolayısıyla yeni formatın ilk denemesi de suya düştü.
Son haberler, formatın geçişe elverişsiz, sıralama turlarının önemli olduğu bir pistte deneneceğini gösteriyor: Macaristan GP'sine ev sahipliği yapan Hungaroring.
Bu düşünce henüz planlama aşamasında ve kesinleşmeden önce F1 komisyonunun onayını alması gerekiyor, dolayısıyla önümüzdeki aylarda değişiklikler görebiliriz.
Son Haberler
Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"
Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı" Hamilton: "Norris biraz daha sabırlı olmalıydı"
Kalle Rovanpera, gelecek sezon için Hyundai ile görüşüyor!
Kalle Rovanpera, gelecek sezon için Hyundai ile görüşüyor! Kalle Rovanpera, gelecek sezon için Hyundai ile görüşüyor!
Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"
Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor" Red Bull: "Perez psikolojik olarak zor bir dönemden geçiyor"
Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık"
Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık" Piastri: "Normal koşullarda yarışa bu kadar üst sıralardan başlayamazdık"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.