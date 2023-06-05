Imola'da denenemeyen yeni sıralama formatı ilk kez Macaristan'da denenebilir

Son yıllarda heyecanı arttırmak için farklı denemeler yapan Formula 1 yönetimi, bu sezon tam iki değişiklikle karşımızda: sprint yarışı için ayrı sıralama turları ve lastik tercihlerinin önceden belirlendiği bir sıralama formatı.

Yeni sıralama formatı şu şekilde olacaktı:

Q1: Her pilot mecburen sert lastik kullanacak

Q2: Her pilot mecburen orta hamur kullanacak

Q3: Her pilot mecburen yumuşak hamur kullanacak

Sıralama turlarının tamamının heyecanlı geçmesi için düşünülen bu değişiklik ilk kez Imola'da denenecekti, ancak Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketi nedeniyle yarış iptal edildi, dolayısıyla yeni formatın ilk denemesi de suya düştü.

Son haberler, formatın geçişe elverişsiz, sıralama turlarının önemli olduğu bir pistte deneneceğini gösteriyor: Macaristan GP'sine ev sahipliği yapan Hungaroring.

Bu düşünce henüz planlama aşamasında ve kesinleşmeden önce F1 komisyonunun onayını alması gerekiyor, dolayısıyla önümüzdeki aylarda değişiklikler görebiliriz.