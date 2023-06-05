Domenicali: "Barselona'nın yenilenmesi gerekiyor"
F1'in CEO'su Stefano Domenicali, Barselona pistinin yenilenmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor.
Barselona, uzun zamandır F1 takviminin bir parçası ve bu yıl pist düzeninde değişiklik yapılmış durumda.
İspanyol AS gazetesine verdiği röportajda Stefano Domenicali, hem Barselona pisti hem de Fernando Alonso hakkında açıklamalarda bulundu.
Domenicali, "Fernando ile gurur duyuyorum ve onun adına çok mutluyum."
"O her zaman inanılmaz bir sürücüydü ve kariyeri boyunca yeteneğini fazlasıyla gösterdi. Başka şeylerle uğraştığı bir dönemin ardından Formula 1'e dönmesi ve iyi bir aracın direksiyonunda zaferler için savaşmaya hazır olduğunu göstermesi harika."
"İçinizde o gücü hissedebiliyorsanız, yaşın sizin üzerinizde neredeyse hiçbir etkisi yoktur."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Esteban Ocon, Alpine A523, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Tribünlerin bu kadar dolu olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Barselona'da çok sayıda Fernando ve Carlos Sainz hayranı var. Bu, İspanya'da Formula 1 için yeni bir altın çağ gibi. Herkes bunun tekrar yapılamayacağını söylese de her şey eski haline döndü."
"Fernando şimdi yeniden podyum için mücadele ediyor ve eminim takımını galibiyet için yarışabilecekleri bir sonraki seviyeye ulaşmaya zorluyor. Sezon başından beri çok istikrarlı bir performans sergiliyor ve kazanana kadar zorlamaya devam edecek."
"İspanya Grand Prix'sine dönecek olursak, bu en iyi yarışlardan birisi. Müzakerelerimiz sürüyor ve sözleşmemiz 2026'ya kadar uzatıldı."
"Pistin pek çok açıdan modernizasyona ihtiyacı var fakat bu pistin sahipleri bunu yapıyor ve önemli olan da bu. Çünkü taraftarlara ve Formula 1'de çalışan herkese saygı bu şekilde gösteriliyor."
"Barcelona'daki dostlarımız bunu anlıyor ama ben her zaman herkese karşı olabildiğince dürüst olmaya çalışıyorum. Şu an yapılması planlanan değişiklikler biraz daha erken gerçekleşmeliydi."
"Yine şimdi pistin gelişimine çok fazla para harcıyorlar. Taraftarların daha rahat etmesini sağlamaya yönelik çalışmalar var. Umarım bu hafta sonu bunu hissederler." dedi.
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