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Russell: "Vizöre bulaşan ter damlalarını yağmur zannettim!"

İspanya GP'sindeki yağmur mesajıyla herkesi güldüren George Russell, saçlarının dışarıda kalması nedeniyle terinin vizöre bulaştığını itiraf ediyor.

Altay Gök
Ekleyen:
George Russell, Mercedes-AMG, 3rd position, is hit with Champagne on the podium

İspanya'da yarış öncesi yağmur beklentisi bulunmaktaydı, ancak bir Formula 1 klasiği gerçekleşti ve tüm tahminlere rağmen yağmur gelmedi.

Ancak yarışın orta noktasına doğru seyirciler ufak bir heyecan yaşadı, nitekim yarış mühendisi Marcus Dudley ile konuşan George Russell beşinci virajda vizörüne yağmur damlalarının düştüğünü belirtti.

Russell dışında başka hiçbir pilot veya takımın yağmura yönelik bir ifadesi bulunmamaktaydı, kendisi de kısa süre sonra "yağmur sandığı şeyin aslında kendi teri olduğunu" aktararak durumu açıklığa kavuşturdu.

Yarışın ardından konuşan Russell, "Yarış esnasında saçlarım aşağı sarkıyordu, sanırım bonemi tam olarak kafama geçirememiştim. Bu can sıkıcıydı, görüşümü engelliyordu." 

"Yavaş yavaş terlemeye başladım, saçlarım dışarıda kaldığı için ter de suratıma damlıyordu. Fren yaptığımda da vizörüme sıçrıyordu." 

"Gri bulutlar ve vizördeki su lekeleri nedeniyle yağmur yağdığını düşündüm. Utanç vericiydi!"

"Can sıkıcı bir durumdu, nitekim yarış boyunca vizörün içine bulaşan ter damlalarıyla mücadele ettim, silemiyordum da! Neyse ki her şey kontrolüm altındaydı." dedi.

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