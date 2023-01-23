Imola, Verstappen'in RB9 ile "çok fazla gürültü çıkarmasından dolayı" para cezası ödeyecek
Max Verstappen'in Ekim ayında Imola'da yaptığı sürüş, piste biraz pahalıya patlamış durumda.
Max Verstappen ve Red Bull Racing, geçtiğimiz Ekim ayında Imola'da bir çekim günü gerçekleştirmişti.
Bu etkinlik sırasında Renault'nun 2,4 litrelik V8 motorunun yer aldığı Red Bull RB9 aracı kullanıldı. Bu araç, Sebastian Vettel'in 2013 yılında dördüncü şampiyonluğunu kazandığı araçtı.
Ancak bu test sürüşü, pist yönetimi için biraz sıkıntı yaratmış durumda. Formula 1'i uzun zamandır izleyenler, artık klasik olarak kabul edilen bu aracın sesini hatırlayacaktır -fakat sorun da burada yatıyor.
Yarış galibi Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Pistin etrafına yerleştirilen gürültü kirliliği detektörleri, Verstappen'in sürüşü esnasında devreye girdi ve pistin para cezasına çarptırılmasına neden oldu.
Bundan ötürü pist yönetimi 500 euro para cezası ödemek zorunda kalacak.
Yerel siyasetçi Elena Penazzi, Corriere dello Sport'a, "Geçen yıl pistte sadece Red Bull'un düzenlediği bir etkinlik esnasında yüksek gürültü çıktı."
"Bunun dışında, pistte çok sayıda spor etkinliği olmasına rağmen her şey kabul edilebilir sınırlar içindeydi."
"Red Bull Racing, 12 Ekim'de eski bir Formula 1 aracı kullanıyordu ve bu da gürültü sınırının aşılmasına neden oldu. Ancak bu sadece birkaç tur sürdü." dedi.
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