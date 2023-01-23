Krack: "F1 takımları, basını 'politik amaçlarına ulaşmak için' kullanıyor"
F1 takımlarının siyasi amaçlarına ulaşmak adına basını kullanma şekli Aston Martin patronu Mike Krack'i şaşırtmıştı.
Otmar Szafnauer'in ayrılığı sonrası Aston Martin'in başına geçen ve spordaki ilk tam sezonunu geçiren Mike Krack, hem pist üstünde hem de pist dışındaki siyaseti yakından görmüş oldu.
2022'deki temel siyasi konular dalgalanma ve bütçe sınırıydı, iki alanda da yıl boyunca sert tartışmalar yaşandı. Örneğin bazı takımlar bütçe sınırının artmasını isterken, diğer takımlar buna karşı çıktılar.
Haftalar süren şikâyetlerin ardından takımlar FIA ile masaya oturdu ve %3,1'lik bir bütçe artışı üzerinde anlaştı.
Sport 1'e konuşan Krack, ilk yılının ardından şunları söyledi: "Açık konuşmak gerekirse Formula 1'de yer alan tüm bu küçük ayrıntılar beni çok şaşırttı."
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Ayrıca basının, siyaset yapmak için kullanılma şekli de beni çok şaşırttı."
"Bir takım patronu, yapılan toplantının hemen ardından basın karşısına geçip, artışın yeterince yüksek olmadığından yakındı."
"Şahsen ben bunu yapmak yerine spor hakkında konuşmayı tercih ederim. Taraftarlar tur zamanlarıyla ilgileniyor, bütçelerle ya da esnek tabanlarla değil."
"Fakat belki de ben yeterince siyasi değilimdir, bilmiyorum."
"Kesin olan bir şey var: Tüm bunları gözünüzde büyütmemeli ve her zaman sakin kalmalısınız."
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