Kask kamerası bu yıl bütün sürücülerde yer alacak!

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Geçen yılki testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Racing Force'un Kask Kamerası, F1 gridindeki kask üreticilerinin tamamının kullanımına sunuldu ve artık 20 pilotun tamamının kaskında bu kamera yer alacak.

Formula 1, Bell ile yapılan uzun ve kapsamlı testlerin ardından Racing Force Group ile Driver's Eye teknolojisinin kullanımı için anlaşma yaptığını açıkladı.

Driver's Eye mikro kamera, güvenlik standartlarına uygun şekilde FIA'dan onay almış durumda. Bu kamera, sadece 8 milimetre çapında ve 1,43 gram ağırlığında olmasına rağmen yüksek kaliteli görüntüler iletmesiyle öne çıkıyor.

Kask kamerası sürücünün kaskının içindeki koruyucu tabakaya yerleştirilmiş durumda. Böylece TV izleyicilerine kokpitin içindeymiş hissi veriyor.

Driver's Eye ilk olarak Ocak 2020'de Santiago E-Prix'sinde Formula E'de denenmiş, Ağustos 2021'de Fernando Alonso ve Charles Leclerc gibi Bell kaskı kullanan Formula 1 pilotları tarafından da kullanılmaya başlanmıştı.

Deney aşaması başarıyla tamamlandığı için artık herkes bu kameraları kullanabilecek.