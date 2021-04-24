Imola F1 yarışı, takım değiştiren pilotlar için neden önemliydi?

Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo ve Sergio Perez bu sene yeni araçlarda yarışıyorlar ve bu isimler şu ana kadar takım arkadaşları karşısında zorlanmaktan kurtulamadılar. Adapte olma süreçleri muhtemelen beklediklerinden daha zorlu geçiyor.

Imola yarışının takvimdeki henüz 2. yarış olması ise durumu daha da karmaşık hale getiren etmenlerden oldu. Sezon öncesi testlerin ardından sezonun ilk yarışı da Bahreyn'deydi ve orada hata yapma lüksü çok fazlaydı. Ancak o yarışın hemen ardından pilotlar, en ufak hatayı büyük cezalandıran eski tarz bir pist olan Imola'ya geldiler.

FIA'nın pist sınırları konusundaki katı tutumunun yanında, yarış günü yağmur yağması o günü pilotlar için daha da zorlaştırdı çünkü pilotların yeni araçlarda yağmur lastikleriyle hiç deneyimi yoktu.

Bahsi geçen pilotlar, yarışın ardından yaptıkları açıklamalarda sınırları bulma konusunda benzer yorumlar yaptılar ve araçlarını henüz tam olarak tanımadıkları için güven konusunda eksiklik yaşadıklarını dile getirdiler.

Bu isimlerin yaşadıkları sıkıntılara, bu sene azalan test programı da yardımcı olmadı. Bildiğiniz üzere FIA'nın harcamaları düşürme çalışmaları kapsamında bu sezon öncesinde sadece 3 gün test yapıldı. Bu yüzden takımlar 3 günlük testleri genel olarak 1.5 gün şeklinde paylaştırdı. Bu durum takım değiştiren pilotların yeni ortamlarına alışmalarını zorlaştıran etmenlerden bir diğeri oldu.

Testlerde yaşanan mekanik sorunlar - Vettel'in başına geldiği gibi - pilotların halihazırda çok az olan test süresinin daha da kısalmasına ve pilotların sezona daha az hazırlanmalarına neden oldu. Geçen seneye göre Cuma günü yapılan antrenmanların 1.5 saatten 1 saate düşürülmesi ise denklemi zorlaştıran bir başka konuydu.

Yarış hafta sonu genelde araçların daha hızlı olmasını sağlayacak çalışmalar üzerine programlanıyor. Yani çalışmalarda geride kalan pilotların bu şartlarda diğerleriyle farkı kapatması daha zor bir hale geldi.

Red Bull'a geçiş yapan Perez, Imola'daki sıralamalarda takıma ve aracına daha alışkın olan takım arkadaşı Max Verstappen'i geride bırakarak yeni ortamına daha iyi adapte olduğunu göstermişti. Ancak yarış günü kötü kalkış yapması, güvenlik aracı arkasında spin atması ve ardından bir spin daha atması, Perez'in de henüz tam olarak hazır olmadığını gösterdi.

Yarışın ardından konuşan Perez, "Doğruyu söylemek gerekirse diğerlerinin (takım değiştirenlerin) neler yaptığına bakmıyorum. Fakat kesinlikle takım değiştirenler için ikinci hafta sonunda aracını bu koşullarda sürmek zorunda kalmak çok büyük ve acımasız bir işti."

"Henüz istediğim seviyede değilim. Cumartesi iyi bir tur attım. Fakat bugün, olması gereken yerden ne kadar uzak olduğumu ve işlerin ne kadar zor olduğunu gördüm. Bu yüzden öğrenmeye devam ediyorum ve bunun adım adım ilerlediğimiz bir sürç olduğunu biliyorum. Umarım bugünden bir şeyler öğrenebiliriz." demişti.

Perez, Imola'nın zor bir test olduğunu şu sözleriyle ifade etti: "Burası yeni bir araç ile gelebileceğiniz en kötü yerlerden biri çünkü sıralama turlarında veya yarışta yaptığınız küçük bir hatanın maliyeti büyük olabilir. Yarışta sadece benim ya da diğer insanların yaptığı hata sayısını gördünüz. Durum zor fakat mazeretim yok. Sadece daha fazla çalışmam lazım."

Sergio Perez, Red Bull Racing, Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alonso, Imola'da Pazar günkü yarışı ilk 10'da tamamlayamadı ancak Kimi Raikkonen'in aldığı cezayla birlikte puan alabilmiş oldu. Buna karşı Alonso, geçen sene deneyimli takım arkadaşı Daniel Ricciardo karşısında zorlanan Esteban Ocon'a karşı zorlanmaktan kurtulamadı.

Alonso da bu sene yeni takıma geçen pilotların zorlandığını ancak Imola'nın bu konuda iyi bir eğitim olduğunu söyledi.

Alonso, ‘’Attığımız her turun ardından (takım değiştiren sürücüler olarak) daha rahat hissettik.’’ dedi.

Imola yarışı, Aston Martin'in şampiyon pilotu Vettel için de kabus gibi geçti. Yarıştan hemen önce frenleri alev alan Vettel, yarışa pit yolundan başlamak zorunda kaldı. Starttan önce Aston Martin mekanikerleri zamanında araçta çalışmaları tamamlayamadığı için Vettel, yarış içerisinde bir ceza aldı ve iyice gerilere düştü.

Yarışın ardından konuşan Vettel, "Bu harika bir pist ancak bir şeyleri yanlış yaptığınız zaman hata kabul etmiyor."

"Kendime biraz daha güvenmeliyim, belki de yeni takıma geçen sürücüler biraz daha fazla zorlandılar."

''Bence dün, her şeyi tek turda birleştirmekte zorlandım, ki bu da özgüvenli olmak için gereken bir şey. Olmam gereken yere yaklaşıyorum ancak böyle bir gün yaşadıktan sonra işler harika gitmiyor." demişti.

Vettel'in takım patronu Otmar Szafnauer, şampiyon pilotun yaşadıklarını anlayabildiklerini söyledi.

Szafnauer, "Eğer araç felsefeleri birbirlerinden farklıysa, o zaman alışmak biraz zaman alıyor. Checo özelinde bakarsak, farklı bir felsefeye sahip olan Red Bull'a gitti ve o da aynı durumda. Sadece araçtan en iyi şekilde faydalanmak ve tüm bu detaylara alışıp, adapte olmak olmak için koltukta daha fazla zaman geçirmeniz gerekiyor." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Szafnauer, testlerin az olmasının yeni takımlara geçen pilotları olumsuz etkilediğini kabul ediyor.

Szafnauer bu durumla alakalı, "Sanırım en büyük üzüntüm, kışın yeterince dayanıklı olmamamızdı. Seb 1.5 gününün önemli bir kısmını kaybetti. Yani daha fazla test yapmış olsaydı, o zaman öğrenme sürecinde çok farklı bir yerde olurdu." cevabını vermişti.

McLaren'ın Takım Patronu Andreas Seidl da kısa olan test programının kendileri adına yarışmaya başlayan Daniel Ricciardo için iyi olmadığını kabul ediyor.

Seidl, "Bu durumun şaşırtıcı olduğunu söylemeyeceğim. Sadece 1.5 gün test varken bir araçtan diğerine oturmak doğrudan olan bir şey değil."

"Şu anda 1.5 gün test olmasıyla alakalı şikayet etmenin manası yok çünkü tüm takımlar harcamaları düşürmek için bu konuda anlaştılar."

"Ancak bu araçlar karmaşık. Sürücülerin en son 0.3 - 0.4 saniyelik performansı bulması zor. Bu araçlarda kendinizi rahat hissetmiyorsanız, sınırları zorlayamamanıza neden olacak bir fark. Bu araçlara doğrudan binip maksimumu almak kolay değil. Bu zaman alan bir şey. Ancak tekrar söylemem gerekirse, bu sürpriz değil." dedi.

Ricciardo'nun kendisi de bu seneki yakın mücadelede küçük farkların büyük sonucunun olduğunu düşünüyor.

Ricciardo, "Her bir ondalığın önemi var ancak bu artık daha da önemli. Performanstan birkaç ondalık geride kalmayı kaldıramazsınız. Bu durumda sıralamalarda 2. seansta elenebilirsiniz ya da bu fark 3. sıra ile 8. sıra arasındaki fark olabilir."

"Bu pistte, daha fazla risk var. Sınırda olmanız için kesinlikle araçta rahat olmanız ve kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bu hafta sonu araca alışmam, Bahreyn'den daha uzun zaman aldı." dedi.

Son senelerde Toro Rosso'dan Renault'ya, oradan McLaren'a ve son olarak Ferrari'ye geçen ve birçok aracı deneyimleyen Sainz da şu ana kadar özellikle tek turda yeni takım arkadaşı Charles Leclerc'e ayak uydurmakta zorlandı.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, "Onun sıralama ustası olduğunu biliyoruz. Özellikle Ferrari'de gerçekten evindeymiş gibi rahat hissediyor ve sıralamalarda 2. ve 3. seansta yol tutuşu yüksekken araçtan tam olarak ne beklemesi gerektiğini biliyor. O bu konuda uzman. O, çok, çok iyi bir pilot."

"Ancak aynı zamanda ilk iki yarışta bir şey gördüysem gerçekten hiçbir virajda ondan daha yavaş değilim. Turu bir araya getirebilirsem, onunla aynı seviyede olabileceğimi biliyorum." dedi.

Sainz, aralarında oluşabilecek ufak farkları şu şekilde özetledi: "Bugün bu fark bordürden geçişte, aracın bordürde verdiği tepkide ya da bordüre giriş açıma göre oluşmuş olabilir."

"Birkaç defa şikanlara giriş açım ya da çıkış pozisyonum nedeniyle tüm bu şikanlarda zaman kaybettim."

"Burada o bordürlerden sonra çok uzun düzlükler var. Bu yüzden düzlükte 0.1, 0.2 sn kaybediyordum."

"Temelde konuştuğum şey bu. Aracın hangi açıdan girdiğinde nasıl tepki vereceğinizi bilmek, viraja giriş açısında çok hassas olmak."

"Gelecekte o 0.15'lik farkı kaybetmeyeceğim. Yapmam gereken bazı analizler var ancak tur zamanının nerede olduğunu ve onun nasıl çıkarılacağını biliyorum." dedi.

Alonso'nun söylediği gibi, çılgın Imola yarışı yukarıda bahsedilen pilotların öğrenme sürecini hızlandırmaya yardımcı olmuş olabilir.

Bu isimler sıradaki Portimao ve Barselona yarışlarında şüphesiz ileri yönde adım atacaklar. Kendine güvenmenin kritik olduğu Monaco'dan itibaren bu pilotlar için her şey yerine oturabilir.

Sıradaki iki yarışın ardından bu pilotların, Monaco caddelerinde takım arkadaşlarına kıyasla nasıl olduklarını görmek ilginç olacak.