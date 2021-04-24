Wolff: "2022 kuraları, griddeki farkları daha da artıracak"

COVID-19 salgını nedeniyle 2021 teknik düzenlemelerinin büyük bir kısmı donduruldu ve büyük takımlarla, gridin geri kalanı arasındaki performans farkı büyük oranda azaldı.

Geçen hafta Imola'da gerçekleştirilen Emilia Romagna GP sıralama turlarında, Mercedes, Red Bull, AlphaTauri, Ferrari ve McLaren adına yarışan sekiz pilot, sadece yarım saniye içinde dizildiler.

Altı ay önce aynı yarışta, sadece Lewis Hamilton, Valtteri Bottas'ın pole pozisyonu derecesinin yarım saniye yakındaydı ve ilk sekiz 1 saniye içinde dizilmişti.

Bununla beraber Formula 1, 2022 yılında teknik düzenlemeleri büyük oranda değiştirecek ve adeta devrim yapılacak. Pek çok isim, bu kural değişikliklerinin takımlar arasındaki farkları artırmasından endişe duyuyor.

Mercedes takım patronu Wolff, kurallar aynı kaldığı zaman takımlar arasındaki farkın azaldığını ve 2021'de durumun tam olarak böyle olduğunu belirtti.

Wolff, gelecek yıl düzenlemeler değiştiği için farkların da büyük oranda artacağını söyledi.

Wolff, "Kuralları sabit tutarsanız, grid yaklaşır. Önde olanlar daha fazla çaba gösterseler bile elde edebilecekleri kazançlar giderek azalır."

"Geride kalan takımlar belli bir noktaya kadar ileriye doğru gitmeye devam ederler ve ardından grup yaklaşır."

“Eğer Imola'daki sıralama turlarında olanlara bakarsanız, gitmemiz gereken en iyi yönün bu olduğunu hissettim."

"Size garanti veriyorum, gelecek yıl tamamen ayrılmış (farklar açılmış) bir gridin olacağı başka bir durumla daha karşı karşıya olacağız."

"Belki artık Mercedes önde olmayacak ama kesinlikle en başa döneceğiz." dedi.

Mercedes şu anda Red Bull ile ön tarafta yakın bir mücadele içinde ve ilk iki yarışta her iki takım da birer zafer kazandı.

Wolff, Mercedes'in henüz Red Bull seviyesinde olmadığını ve liderliği alabilmek için yoğun şekilde çalışmaları gerektiğini söyledi.

Wolff, "Aracımızın şu anda tüm alanlarında Red Bull'un arkasında."

"Önce onları yakalamalıyız. Bahreyn'de yarışı kazanabilmek adına araçtan maksimumu aldığımız içi, yarış tanrılarının bize karşı nazik davrandığını düşünüyorum!"

"Eğer her şey temiz giderse ve kimse sıralama turlarında hata yapmazsa, gridde Max'in 0.2 saniye gerisinde olduğumuzu düşünüyorum."

"Ancak sporda her şey farklı şekilde çalışıyor ve Lewis gerçekten süper bir tur çıkardı. Bu yüzden Imola'da öndeydi."

"Daha iyi bir pakete sahip olduğunu düşündüğümüz Red Bull'a karşı elimizdeki her şeyi ortaya koyuyoruz." dedi.