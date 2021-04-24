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Formula 1 / Son dakika

AlphaTauri’ye göre Tsunoda’nın sıralamalardaki kazası “çaylaklık sürecinin bir parçası”

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AlphaTauri, Tsunoda’nın sıralama turlarından sonra yaklaşımını değiştirmesi gerektiğini düşünmüyor ve bunun Formula 1’de “çaylaklık sürecinin bir parçası” olduğunu belirtiyor.

AlphaTauri’ye göre Tsunoda’nın sıralamalardaki kazası “çaylaklık sürecinin bir parçası”

Tsunoda geçen ay gerçekleşen Bahreyn Grand Prix’sinde dokuzunculuk için mücadele ederek çok güçlü bir performans sergilemişti. Fakat Imola’daki ikinci yarış hafta sonu onun için çok daha zorlu geçti.

Japon pilot, sıralama turlarının ilk bölümünde aracın arka tarafının kontrolünü kaybederek Variante Alta virajında büyük bir kaza yaptı. Bu, yarışa son sıradan başlayacağı anlamına geliyordu ve aynı zamanda aracın aldığı hasardan dolayı yeni bir vites kutusu ve güç ünitesi parçaları gerekiyordu. 

Red Bull akademisinin geç sürücüsü ilk bölümde attığı hızlı turda fazla heyecanlandığını ve bu yüzden kaza yaptığını söyledi. Buna rağmen AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, Tsunoda’nın yaklaşımını değiştirmesine gerek olmadığını belirtirken bunun bir çaylak hatası olduğunu vurguladı.

Egginton şu yorumlarda bulundu: “Şimdiye kadar olması gerektiği gibi davranıyordu.”

“Turu aslında gayet güzel başladı, hiçbir şeyi erken yapmadı ya da saçma bir harekette bulunmadı. 1. sektör iyi gözüküyordu, 2. sektör de fena değildi. Ancak, gaza biraz erken bastı ve sonra kontrolü kaybetti.”

“Bu genç bir sürücünün kariyerinin başlarında yaptığı normal hatalardan biri. Bence F1’deki herkes zamanında bu tarz bir olay yaşamıştır.”

“Bu yüzden bu kendini fazla zorlamasıyla alakalı bir durum değil.”

“Geriye dönüp baktığımızda ise belki biraz daha alan bırakması gerekirdi ama bu çaylaklık sürecinin bir parçası değil mi?”

Tsunoda, yarışta ise güçlü bir performansla 10. sıraya kadar tırmanmayı başarmıştı ancak kırmızı bayraktan sonraki startta spin atarak yine aracın arka tarafının hakimiyetini kaybetti. Sonuç olarak yarışı 13. olarak bitirdi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko sıralamalardaki hatasının “aptalca bir hata” olduğunu söyledi ve sözlerine “onu olduğundan daha küçük gösteremezsiniz” diye dalga geçerek devam etti.

“Onunla konuştum ve morali oldukça düşmüştü.”

“Sıralamaların üçüncü bölümüne çıkacak kadar hızlı bir aracı vardı. İlk turunda çok güzel sektör zamanları yakalamıştı. Böyle olduğu sürece orada iyi bir zaman görmek bir işe yaramıyor. Kendine fazla güveniyordu.”

 

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Editör Selin Elif Köse

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