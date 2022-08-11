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Formula 1 Haberler

İkinci yarı öncesinde 20 pilottan 19'u ceza sınırında

Şu anda Daniel Ricciardo hariç 19 pilot, yılın ikinci yarısında en az bir kez grid cezası alacak gibi görünüyor.

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İkinci yarı öncesinde 20 pilottan 19'u ceza sınırında
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Sezonun ikinci kısmı, bazı sürücüler grid cezası alacağı için oldukça heyecan verici geçecek gibi görünüyor. Hemen hemen her sürücü, bir veya daha parçada sınıra ulaşmış durumda ve bundan ötürü cezayla karşı karşıyalar. Henüz hiçbir parçada sınırda olmayan tek bir sürücü var: Daniel Ricciardo.

Bu yıl şimdiye kadar yedi sürücü grid cezası aldı ve en çok ceza alan isim, iki kez grid cezası alan Fernando Alonso oldu. İspanyol pilot bu cezaları İspanya ve Avusturya'da çekti.

Kanada'da Charles Leclerc ve Yuki Tsunoda ceza alırken, Avusturya'da Valtteri Bottas, Fransa'da Carlos Sainz ve Kevin Magnussen, Macaristan'da ise Pierre Gasly ceza aldı.

Şampiyonluk savaşı bu cezalardan etkilenebilir çünkü Leclerc dokuz parçanın tamamında sınırda veya sınırın üzerinde Max Verstappen, altı parçada sınırda: İçten yamalı motor, turbo, MGU-H, MGU-K ve vites kutusu aksamı.

Ricciardo ise  tüm parçaları cezasız olarak değiştirebilecek tek isim.

Parça tablosu:

Takım Pilot ICE TC MH MK ES CE EX GO GI
3 3 3 3 2 2 8 4 4

Austria Red Bull

 Netherlands Verstappen 3 3 3 3 1 1 5 4 4
Mexico Perez 3 3 3 3 1 2 5 3 3

Germany Mercedes

 United Kingdom Hamilton 2 3 3 2 2 2 3 2 2
United Kingdom Russell 2 2 2 3 2 2 3 3 3

Italy Ferrari

 Monaco Leclerc 4 4 4 4 2 3 8 4 4
Spain Sainz 4 4 4 4 2 3 5 3 3

United Kingdom McLaren

 Australia Ricciardo 2 2 2 2 1 1 2 3 3
United Kingdom Norris 3 3 3 3 1 1 4 3 3

France Alpine

 Spain Alonso 5 5 5 4 4 4 5 3 3
France Ocon 3 3 3 3 2 2 3 3 3

Italy AlphaTauri

 France Gasly 4 4 4 4 3 3 5 3 3
Japan Tsunoda 4 4 4 4 3 3 5 3 3

United Kingdom Aston Martin

 Germany Vettel 2 2 2 3 2 2 2 3 3
Canada Stroll 2 2 2 2 2 2 2 3 3

United Kingdom Williams

 Canada Latifi 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Thailand Albon 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Switzerland Alfa Romeo

 China Zhou 3 3 3 3 2 2 4 4 3
Finland Bottas 4 5 5 4 2 3 5 4 3

United States Haas

 Denmark Magnussen 4 4 4 4 2 2 5 3 3
Germany Schumacher 3 3 3 3 2 2 5 4 4
ICE=İçten yanmalı motor, TC=Turbo, MH=MGU-H, MK=MGU-K, ES= Enerji depolama, CE=Kontrol elektroniği, EX= Egzoz, GO= Vites kutusu dış parçalar, GI=Vites kutusu iç parçalar

Formula 1'de, güç ünitesinin parçalarının kullanımı, son yıllarda büyük oranda kısıtlandı. Bir sürücünün yılda üç içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K değişmesine izin veriliyor.

Enerji depolama ve kontrol elektroniği ise yılda sadece iki kez değiştirilebiliyor. Egzoz sistemlerinin sayısı sekizle sınırlanırken, yıl boyunca dört vites kutusu değiştirilebiliyor.

Sürücüler, güç ünitesi parça sınırını aştıkları ilk seferde parça başına 10 sıra ceza alırken, her vites kutusu değişikliğinde 5 sıra grid cezası alıyorlar.

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