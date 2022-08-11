Alfa Romeo, F1'de neden uzun vadeli planlar yapmıyor?

Haberi dinle

Alfa Romeo, ilk olarak 2018'de Sauber ile anlaşmasından bu yana Sauber'le olan ilişkisine hep yıllık değerlendirmelerle karar vereceğini söyledi.

Alfa Romeo ve F1'e olan ilgi her zamankinden fazla olsa da ve Audi gibi markalar Sauber ile spora girmek için kapıyı çalsa da Alfa Romeo'nun kısa vadeli planlarla hareket etme yaklaşımı değişmeyecek.

Alfa Romeo CEO'su Jean-Phillippe Imparato, takımın Sauber ile olan işbirliğinin marka için büyük değer getirdiğini söylüyor. Yine de ilişkide biraz esneklik olmasını korumak istiyor.

"2023'te ne yapacağımıza iş arkadaşlarımla önümüzdeki haftalarda karar vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılı, bugün planlamayacağız."

"Bence bu 2023 projesinde varız ve bildiğiniz gibi, biz ortağımızla yıllık değerlendirmelere dayanan, şeffaf bir işbirliğine sahibiz. Her yıl görüşüp, bir sonraki yıl için karar veririz."

"Uzun vadeli bağlılıklara kilitlenen biri değilim, 5 yıllık planlar yapmam. Açık olmak adına; motor hakkındaki herhangi bir görüşme ya da işbirliği hakkındaki herhangi bir görüşme Fred Vasseur ve Sauber önderliğinde gerçekleşiyor. Sauber'in ilgilerini karşılıyor."

"Alfa Romeo'nun ilgisi ise her yıl yatırımın karşılığını geri almak, performans anlamında geri almak. Olay bu. Bunun dışındaki her şey ayrı."

Jean Philippe Imparato, Marka CEO'su, Alfa Romeo Fotoğraf: Jean Philippe Imparato

F1'in karbon nötr olma atağı

Bütün otomobil üreticileri, oldukça pahalı olan elektrikli araçlara geçiş periyodunda zorlu zamanlardan geçiyorlar.

F1 de karbon nötr olmayı planlasa da gelecekte de sürdürülebilir yakıtla olsa dahi içten yanmalı motorlar kullanılacak.

Imparato, elektrik iaraçlar ve nötr F1 motorları arasında bir çakışma olacağını düşünmüyor ve bu iki konseptin birbirleriyle uyacağını düşünüyor.

"Yakıt ve çevreye saygı göstermek, Formula 1'in değişiminin merkezinde yer alıyor. Buna inanıyorum. Bu değişimin ne hızda gerçekleşeceğini bilmiyorum ama bunun üzerinde çalıştıklarını biliyorum.

"Birisi karbon nötr olma konusunda bir şeyler üzerinde çalıştığında, bu benim için iyi bir haber oluyor."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42, Mick Schumacher, Haas VF-22 Photo by: DPPI

"Motor sporları, değişimlerin her zaman öncüsü olmuştur. Her zaman herkesten önce değişime sürükler. Tartışabiliriz, fikir alışverişinde bulunabiliriz ama biz yarışçıyız. Herkes birinci olmak için yarışıyor ve bu sefer de durum öyle olacak."

F1'in sürdürülebilir yakıt kullanacak olmasıyla, elektrikli araçlara geçiş biraz daha ertelenecek gibi duruyor. Imparato ise artık kendi markası için elektrikli araçlardan geri dönüş olmadığı görüşünde.

"Bence kararlar alındı. Otomotiv endüstrisi 2035 yılında elektrikli olacak. Böyle bir hedef belirlediğinizde, bu şimdi yatırım yapmayı bırakmanız ve 2030 gibi içten yanmalı motor üretimini durdurmanız anlamına gelir."

"İlk kimin 0'da olacağı konusunda bir yarış olacak. Benim için bir B planı yok. Çünkü çocuklarımız CO2 emisyonunun sınırlarını zorlamamızı kabul etmeyecek. Bu bir etik meselesi."