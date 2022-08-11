Ceza puanı analizi: 2022 F1 sezonunun ilk yarısında en çok günahı kim işledi?

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Para cezasının herhangi bir fiili yaptırımı olmasa da, pilotlar ceza puanı konusunda dikkatli olmak zorundalar çünkü son iki aylık periyot içerisinde 12 ceza puanı alan pilotlar, otomatik olarak sıradaki yarıştan men ediliyorlar.

Şu anda iki pilot, 7 ceza puanına sahipler bu yüzden onlar diğerlerine göre ceza almaya daha yakınlar ve daha dikkatli olmalılar.

Şu anda ceza puanı listesinin başında 7 puanla Max Verstappen ve Pierre Gasly yer alıyorlar. Verstappen bu sezon şu ana kadar hiç ceza puanı almasa da geçen sezonun sonunda aldığı puanlarla listenin başında yer alıyor. Verstappen'in 2 puanı, geçen sene İtalya GP'de Lewis Hamilton'la yaşadığı kaza nedeniyle verilmişti. Ekstra ceza almazsa Verstappen'in 2 ceza puanı 12 Eylül'de silinecek ancak diğer puanlar, geçen sezon Katar ve Suudi Arabistan GP'lerinde verildiği için, o yarışların tarihi oldukça geç bir dönemde olduğu için sezonun kalan kısmında devam edecek. Bu sezon 20 Kasım'da bitecek ancak geçen sezon aynı günden sonra 3 yarış daha yapılmıştı.

Diğer taraftan Pierre Gasly'nin puanları daha uzun süre devam edecek çünkü 7 puanın 5'ini bu sezon aldı.

Bu iki ismi 6 ceza puanı ile Alpine pilotları Fernando Alonso ve Esteban Ocon, AlphaTauri'den Yuki Tsunoda ve Williams'tan Alex Albon takip ediyorlar. Albon'un tüm puanları bu sezona ait olduğu için, sezonun ilk yarısında en çok ceza puanı alan isim o oldu.

Ceza puanı sistemi, yaklaşık 10 sene önce spora getirildi ancak o tarihten bu yana F1'de hiçbir pilot ceza puanı nedeniyle men cezası almadı. Ancak Formula 2'de Amaury Cordeel ve Oliver Caldwell, bu sezon içinde men cezası aldılar. Orada puanlar aynı sezon içerisinde sayılıyor.

Ceza puanı dışında uyarı (kınama) cezalarının da bir yaptırımı olabiliyor. Bir sezon içerisinde 4'ü sürüş ihlali için olmak üzere toplam 5 kınama alan sürücü, 10 sıra grid cezası alıyor.

Bu alanda liderlik tamamı sürüş için olmak üzere 4 kınama alan Yuki Tsunoda'da. Japon sürücü sebebi her ne olursa olsun bir kınama daha aldığında, 10 sıra grid cezası alacak. Carlos Sainz'ın 3 kınaması bulunuyor ancak onlardan birisi sürüş dışı bir ihlalden kaynaklanıyor.

En çok günah işleyenler

Ceza puanı olmaması, bir pilotun hiç ceza almadığı manasına gelmiyor. Sezonun ilk yarısında 20 pilotun hepsi, bir şekilde hakemler tarafından inceleme altına alındı. Kimisi uyarı alırken, kimisi para cezası aldı.

Aşağıdaki listedeki rakamlar, pilotların aldıkları uyarı, kınama, ceza puanı ve para cezası gibi alanları içeren toplam yaptırım sayısını gösteriyor.



8 - Tsunoda, Albon

7 - Vettel, Zhou

6 - Gasly, Alonso, Stroll

5 - Sainz, Ocon

4 - Perez, Bottas, Ricciardo

3 - Magnussen

2 - Leclerc, Russell, Norris, Latifi

1 - Verstappen, Hamilton, Schumacher

Tsunoda ve Albon, toplam 8 ceza ile listenin başında yer alıyorlar. Tsunoda Kanada'da pit yolunda hızlı gittiği, Avustralya'da ise gereğinden yavaş gittiği için yaptırım görmüştü. Japon sürücü bunların dışında engelleme ve kaza nedeniyle 6 kez daha yaptırım gördü. Tsunoda 4 uyarı, 2 ceza puanı, 1 kez 5 sn cezası ve 1300 Euro para cezasıyla toplam 8 kez yaptırımla karşılaştı.

Albon da pist dışına çıkma, pit yolunda hızlı gitme, başkasını engelleme gibi sebeplerle 8 kez yaptırım gördü.

Verstappen çoğu taraftar tarafından agresif bir pilot olarak görülse de, geride kalan 13 yarışta sadece bir kez yaptırım gördü. Lewis Hamilton ve Mick Schumacher'in de birer yaptırımı bulunuyor.

En çok para cezası alan pilotlar

Bu sezon ilk 13 yarışta 13 pilot para cezası aldı. Bu isimler içerisinde yaklaşık 36.000 Euro ile en çok para cezası ödeyen pilot Vettel oldu.

1. Sebastian Vettel: 35,900 euros

2. Carlos Sainz: 25.000

3. Sergio Perez: 10.600

4. Lewis Hamilton: 10,000

4. Daniel Ricciardo: 10,000

4. Guanyu Zhou: 10,000

4. Charles Leclerc: 10,000

4. Max Verstappen: 10,000

9. Lance Stroll: 5,900

10. Valtteri Bottas: 2,000

11. Alexander Albon: 1,800

12. Yuki Tsunoda: 1,300

13. Pierre Gasly: 1,300

En çok para cezası alan takımlar

Aston Martin, Sebastian Vettel dışında Lance Stroll'ün de aldığı 6000 euro para cezasıyla toplam 40.000 euro para cezasıyla zirvede yer alıyor.

Onu 35.000 Euro para cezası ile Ferrari ve 20.600 Euro para cezasıyla Red Bull takip ediyorlar.



1. Aston Martin: 41,800 euro

2. Ferrari: 35,000

3. Red Bull: 20,600

4. Alfa Romeo: 12.000

5. McLaren: 10,000

5. Mercedes: 10,000

7. AlphaTauri: 2,600

8. Williams: 1,800

9. Alpine: 0

9. Haas: 0