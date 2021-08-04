Hulkenberg, 2022 için F1’de koltuk bulamazsa IndyCar’a geçebilir

Alman pilot, iki yıldır F1’de yarışmıyor fakat, 2020’de Racing Point’in yedek pilotu olarak 3 Grand Prix’de yarışmıştı.

Hulkenberg, şu anda hem Mercedes hem de Aston Martin’in yedek pilotluğunu yapıyor.

Hulkenberg'in 2022'de tekrardan Formula 1 gelmesi pek olası gözükmüyor ve Racer’ın haberine göre 33 yaşındaki sürücü IndyCar takımlarıyla görüşmeye başlamış.

Hulkenberg’in iletişimde olduğu takımın ise Ed Carpenter Racing olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde takım sahibi Ed Carpenter, henüz bir kesinlik olmasa da Hulkenberg’in IndyCar’da en azından bir test yapmaya istekli olduğunu söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Carpenter şu ifadeleri kullandı: ''Son bir buçuk yıl boyunca Nico'yla birkaç kez konuştum. Kesinlikle buraya gelip, en azından IndyCar'ı bir test yaparak deneyimlemek istediğini biliyorum.''

''Eminim ki o ve diğerleri, Grosjean'in burada [IndyCar’da] neler başardığını ve ne kadar çok eğlendiğini görüyorlardır. Bu insanların gözlerini açtı ve onlara seçeneklerini sorgulattı.''

''Tüm detaylara girmedik. Sadece birbirimizi tanımaya ve sporun bu dalına karşı ilgi var mı diye bakmaya çalışıyorduk.''

''Bana göre o şu anda oval yarışlarda yeterince rahat olup olmayacağını bilmiyor. Onun şu anda yarışlara hazır olabileceğini düşünmüyorum. Bence o IndyCar hakkında çok meraklı ve test yapmak istiyor çünkü şu anda cevaptan çok sorusu var.''

Fakat Hulkenberg’in açısından bu durum, Formula 1’e tekrardan geri dönüp dönememesine bağlı. Alman sürücü için şu an en olası seçenek Williams olacaktır çünkü George Russell’ın Mercedes’e geçmesi oldukça mümkün gözüküyor.

Williams’ın takım patronu ve CEO’su Jost Capito, Hulkenberg hakkında verdiği demeçte şöyle konuştu: “Şu anda hiçbir pilotu değerlendirmeden geçmiyoruz, bu yüzden oldukça uzun bir listemiz var.”

Hulkenberg ise F1’e en iyi takılardan biriyle geri dönmesinin gerçekçi olduğunu düşünmediğini dile getirdi.

Alman sürücü, “En iyi takımların kapıları artık benim için kapandı. Gerçekçi olmam gerekiyor.”

“Bu şimdi gerçekleşmezse, Formula 1 hikayesi, benim için bitmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

Nico Hulkenberg, Racing Point and Sergio Perez, Racing Point 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images