Forbes'e göre Hamilton, Mercedes'ten 62 milyon dolara yakın ücret alıyor

Sürücülerin yıllık ne kadar maaş aldığı hiçbir zaman açıklanmıyor ve böyle bir ortamda her yıl düzenli olarak birkaç kuruluş, pilot maaşlarıyla alakalı bilgiler yayınlıyor.

Bu sayılar genellikle birbirlerinden farklı olurken, bu konuyla ilgili son makale Forbes tarafından yazıldı.

Forbes, 2021 sezonunda en çok maaş alan 10 sürücüyü derledi. Burada sürücülerin aldığı maaşa ek olarak, bonus ödemeler de hesaba katıldı.

Tahmin edileceği üzere listenin başında dünya şampiyonu Lewis Hamilton yer aldı. İngiliz pilotun yıllık maaşı 55 milyon dolar. Ayrıca İngiliz pilot, kontratındaki maddeler sayesinde yıllık 7 milyon dolar da bonus alıyor. Forbes'e göre 7 milyon doların 4 milyon dolarını halihazırda aldı ve şampiyonluğu kazanırsa 3 milyon dolar daha alacak.

Verstappen, 25 milyon dolar maaş alıyor ve ayrıca 17 milyon dolarlık bir bonus ödemesi var. Bu 17 milyon dolardan 5 milyon doları zaten almış durumda.

Üçüncü sırada bu yıl F1'e geri dönen Fernando Alonso var. İspanyol pilot herhangi bir bonus ödemesine sahip olmasa da, yıllık 25 milyon dolar alıyor.

Red Bull'da Sergio Perez yıllık 5 milyon dolar maaş alıyor. Fakat onu en çok kazanan dördüncü pilot yapan şey, 13 milyon dolarlık bonus ödemesine sahip olması. Perez, yılın ilk yarısındaki başarılarıyla 5.5 milyon dolar bonus ödeme aldı.

Sebastian Vettel 15 milyon dolar, Charles Leclerc 12 milyon dolar ve Valtteri Bottas 10 milyon dolar kazanıyor.

Lando Norris 3 milyon dolar maaş alırken, 6 milyon dolarlık bir bonus ödemesine sahip. Bunun 2.5 milyon dolarını zaten ilk yarışların ardından aldı.

İlk ona giren son isim, 8 milyon dolarlık maaşıyla Carlos Sainz oldu.

2021'de en çok kazanan F1 pilotları:

Pilot Takım Maaş Tahmini bonus Tahmini gelir L. Hamilton Mercedes 55 milyon dolar 7 milyon dolar 62 milyon dolar M. Verstappen Red Bull 25 milyon dolar 17 milyon dolar 42 milyon dolar F. Alonso Alpine 25 milyon dolar - 25 milyon dolar S. Perez Red Bull 5 milyon dolar 13 milyon dolar 18 milyon dolar S. Vettel Aston Martin 15 milyon dolar - 15 milyon dolar C. Leclerc Ferrari 12 milyon dolar - 12 milyon dolar V. Bottas Mercedes 10 milyon dolar - 10 milyon dolar D. Ricciardo McLaren 10 milyon dolar - 10 milyon dolar L. Norris McLaren 3 milyon dolar 6 milyon dolar 9 milyon dolar C. Sainz Ferrari 8 milyon dolar - 8 milyon dolar