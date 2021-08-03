Brawn: “Alonso, Hamilton ile sert ama adil mücadele etti”

Alonso ile Hamilton, Formula 1’de uzun bir geçmişe sahipler. İkili 2007 senesinde, Hamilton daha çaylak pilotken birlikte McLaren’da yarışmışlardı.

Pazar günkü Macaristan Grand Prix’sinde ise iki pilotun yolları yeniden kesişti ve 4. sıra için yakın mücadeleye girdiler.

Pozisyonunu korumaya çalışan Alpine pilotunun, takım arkadaşı Esteban Ocon’un galibiyeti kazanabilmesi için Hamilton’ı gerisinde tutması çok önemliydi çünkü Mercedes pilotu, yakaladığı tempoyu koruduğu takdirde Ocon’a yarışın devamında sorun yaratabilirdi.

Fakat Alonso, sahip olduğu deneyim sayesinde uzun bir süre boyunca 7 kez dünya şampiyonunu geride tuttu ve ikili, birkaç kez temas yaşamaya yaklaştı.

Ardından Hamilton, Alonso’nun sert savunması hakkında takım radyosundan şikayet etti ama Brawn, bu konuda bir sorun görmediğini söylerken Alonso’nun günün pilotu seçilmesinden mutlu olduğunu belirtti.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Brawn, “Fernando, günün pilotu seçildiği için mutluyum çünkü kendi oyumu da ona vermek istiyorum.”

“Harika bir performanstı. Bu ödülü, Alpine pilotlarından biri kazanacaktı ve sanırım, [Hamilton ile] mücadelesinden sonra oy çokluğu Esteban’dan Fernando’ya geçti.”

“Fernando’nun F1’de verdiği mücadeleler hem oldukça sert olur ama her zaman adil olacağını bilirsiniz. Lewis’in bir noktada Fernando’nun savunmasından şikayet ettiğini biliyorum ama bence burada bir sorun yoktu.”

“Fernando sert ama adildi ve her zaman yeterli yer bıraktı ki yapmanız gereken de bu. Mükemmel bir mücadeleydi ve umarım sezonun ikinci yarısında da böyle devam eder.” dedi.

Hamilton, sonuç olarak Alonso’yu geçti ve ardından Ferrari pilotu Carlos Sainz’ı da gerisinde bıraktı. Fakat Hamilton, gridin en gerisinden üçüncülüğe uzanan yarışının ardından çok yoruldu ve baş dönmesi nedeniyle Mercedes doktorlarına görünmek zorunda kaldı.

Fakat Brawn, böyle bir performanstan sonra Hamilton’ın bitkin düşmesine şaşırmamış.

Brawn, “Diğer günün pilotu adayı Lewis’ti. Fakat onun başarıların görmezden gelmek kolay.”

“Geçiş yapmanın neredeyse mümkün olmadığı bir pistte en son sırada podyuma kadar çıktı. Oldukça etkileyiciydi.”

“İlk virajda beladan uzak durmayı başardı ve yeniden starttaki sorunun [tek başına olmasını] kendisini endişelendirmesine izin vermedi. Takım radyosunda bu konuda epey sessizdi. Onun bu konuda daha fazla şey söylemesini beklerdim!”

“Macaristan’da her tur tekrardan ön tarafa geçmek için savaşıyordu, bu yüzden neden yorulduğunu ve başının döndüğünü anlıyorum. Bu, nefes almaya zamanınızın olmadığı bir pist. İyileşmesi için en içten dileklerimi gönderiyorum.” ifadelerini kullandı.