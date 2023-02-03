Horner: "Zirvede olmak zorundayız fakat Mercedes ve Ferrari de orada olacak"

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Red Bull Racing ekibi, 2023 sezonunda kullanacağı yeni aracın lansmanını bugün New York'ta yaptı.

Bir saatten fazla süren lansman oldukça sıra dışı geçti ancak araç hakkında neredeyse hiçbir bilgi verilmedi.

Daha önce belirtildiği üzere takım, gerçek RB19'u tanıtmak yerine, bir şov aracında yeni renk düzenini tanıttı.

Lansmanda hazır bulunan Christian Horner, şöyle konuştu: "İnanılmaz bir sezon olacak."

"Ferrari ve Mercedes'in bizimle birlikte -zirvede- olmasını bekliyoruz, belki diğer takımlardan bazıları da ilerleme kaydedebilir."

"Birkaç hafta içinde Bahreyn'de araçları ve bir şeyleri kaçırıp kaçırmadığımızı göreceğiz fakat bence iyi bir konumda olacağız."

"Bence tutarlılık çok önemli, geçen yıl her iki sürücüyle başardıklarımız olağanüstüydü. Bu yıl da en iyi seviyemizde olmamız gerekiyor çünkü rakiplerimiz çok güçlü olacak."

Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"İyi bir kış geçirdik, dinlendik, küçük yönetmelik değişiklikleri vardı ve bunlar üzerinde çalıştık. Şimdi hepimiz yarışmak istiyoruz."

Horner, mevcut sürücü kadrosunu da övdü.

Horner, "İki harika sürücüye sahip olduğumuz için çok şanslıyız, bence griddeki en iyi ikiliye sahibiz."

"17 yarış kazanmak ve iki klasmanda birden şampiyonluk olmak büyük bir başarıydı, şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi sürücü kadrosu buydu."

"Takımdaki herkes çok motive, çok zorluyorlar ve aracı pistte görmek için sabırsızlanıyorlar. Ancak yarışlardan önce sadece üç günlük bir test dilimi olacak ve ardından dokuz ay boyunca dünya çapında 23 farklı pistte yarışacağız." dedi.

RB19'un nasıl olacağı sorusuna Horner, "Bu kesinlikle şimdiye kadarki en başarılı aracımız olan RB18'den öğrendiğimiz her şeyin bir sonucu olarak tasarlandı."

"Tabii ki teknik kurallarda büyük bir değişiklik yok. Bu yüzden geçen yıldan çıkardığımız tüm dersleri aldık."

"RB19'un aerodinamik yapısında değişiklikler var, ancak bu tüm takımlar için geçerli. Sonuçta herkes araçlarının performansını geliştirmeye çalışıyor."

"RB19'un takım tarihindeki en başarılı araç olan RB18'in tüm güçlü yanlarını bünyesinde barındırdığını söyleyebiliriz." dedi.